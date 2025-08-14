Как американски пилоти, обучени да се бият с Русия, скоро ще помогнат за защитата на Путин

Докато руският президент Владимир Путин се готви да направи първото си посещение в Съединените щати от десетилетие, американските военни самолети, които прехващаха руски самолети допреди две седмици, скоро ще играят ключова роля в ескортирането на шефа на Кремъл до американска земя, пише Newsweek.

„Интересна ирония е, че тъканта, използвана за прихващане и защита на Северна Америка от военни нахлувания, подобни на тези, които Русия е правила три пъти досега тази година, ще бъде използвана за защита на руския президент на предстоящата среща на върха“, каза пред Newsweek Скот Кланси, генерал-майор от Кралските канадски военновъздушни сили в оставка, който е служил като заместник-командир на Аляски регион на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД) .

НОРАД е уникална съвместна американско-канадска военна организация, натоварена със задачата да осигурява сигурността в цялото въздушно пространство на Северна Америка. За САЩ това включва не само континенталната част на страната, но и Аляска, където на 22 юли изтребители на НОРАД прехванаха руски бомбардировачи Ту-95 и изтребители Су-35, летящи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на щата.

„НОРАД провежда аерокосмически предупреждения, аерокосмически контрол и морско предупреждение в защита на Северна Америка“, заяви говорителят на НОРАД, капитан Ребека Гаранд, пред Newsweek.

И все пак „в допълнение към тези критични мисии“, Гаранд посочи друга по-малко известна роля на НОРАД – и тя не е само проследяване на Дядо Коледа .

„НОРАД отговаря и за работата в координация с Администрацията за транспортна сигурност (TSA) и Федералната авиационна администрация (FAA) в САЩ, както и с Transport Canada и NAV CANADA в Канада, за да подкрепя и прилага зоните с временно ограничение на полетите (TFR), както и въздушното пространство над специални събития за национална сигурност (NSSE), когато е необходимо или поискано“, каза Гаранд.

По този начин тя каза, че „НОРАД използва многопластова отбранителна мрежа от радари, сателити и изтребители, за да идентифицира и реагира на потенциални заплахи“.

Разделени само на две мили в най-близката си точка през Беринговия проток, Аляска на практика служи като фронтова линия на САЩ с Русия. Като такава, щатът е и център за огневата мощ на НОРАД, разположена в две основни бази Феърбанкс и съвместната база Елмендорф-Ричардсън, където президентът Доналд Тръмп ще приеме Путин в петък.

Всъщност „Аляска е най-голямата концентрация на оперативни самолети от 5-то поколение в света между тези две бази с F-22 Raptors в JBER и F-35 във Феърбанкс“, каза Кланси, който днес е сътрудник в Канадския институт за глобални въпроси.

НОРАД не се грижи само за Русия на тази арктическа граница. Миналата година китайски бомбардировачи H-6 се присъединиха към руските си аналози Ту-95 за първи път, което накара НОРАД да вдигне в бойни полети американски F-16 и F-35, заедно с канадски изтребители CF-18.

Подобни срещи, които се провеждат над международното въздушно пространство, обозначено като ADIZ на Аляска, също така вдъхновиха нови учения от страна на НОРАД, включително през март, в което американски бомбардировач B-1 се присъедини към F-16 и канадски C-18, демонстрирайки „готовността на двете страни да защитават Северна Америка и да реагират на глобалните предизвикателства за сигурността в партньорство“, според изявление на командването на НОРАД в Аляска.

Но Кланси говори за предишния си опит по време на посещението на Тръмп в съвместната база Елмендорф-Ричардсън през май 2019 г. Докато тогавашният командир на НОРАД за региона на Аляска, американският генерал Бусиер, поздравяваше Тръмп на пистата, Кланси „беше в командния център и ръководеше прихващането на потенциални заплахи“.

Първо, каза той, Министерството на вътрешната сигурност вероятно ще определи срещата на върха като изискваща специален протокол за сигурност, последвано от обявяване на TFR, който ще влезе в сила при пристигането на Тръмп и ще бъде разпространен в общата и търговската авиация.

„Процедурите и системите на НОРАД ще работят съвместно с FAA, за да идентифицират всяко отклонение от строгите протоколи на TFR, за да разграничат нормалния въздушен трафик от този, който е подозрителен“, каза Кланси. „След това НОРАД ще използва своите изтребители, за да разграничи допълнително небрежните контакти от тези, които биха могли да бъдат по-злонамерени. Тебиха го направили, като прехванат самолета“, добави той. „Всичко това се поддържа от сложна мрежа от системи и конферентни разговори, предназначени да предоставят на вземащите решения най-добрия шанс да получат цялата необходима информация, за да вземат решения, отнасящи се до самолета и безопасността и сигурността на принципите, особено на президента на САЩ.“

Що се отнася до Путин, протоколът за пристигането му беше още по-непрозрачен, не на последно място защото пътуването му ще отбележи първото стъпване на руски лидер в Аляска, откакто територията беше продадена от Русия на САЩ през 1867 г.

Кланси подозира, че Путин може да избере да пътува до Аляска без руски военен ескорт, за да намали вероятността от „лудории“, които биха могли „да отнемат от новинарската стойност на срещата на върха“ в момент, когато руският лидер „се опитва да контролира наратива и да се представи като двигател на дългосрочния мир в Украйна“.

Същевременно той повдигна въпроса за възможността САЩ да разположат самолети за ескортиране на полета на Путин и евентуално да го направят в координация с руски колеги, ако е необходимо.

Във всеки случай, основната агенция, участваща в организирането на протоколите за сигурност около срещата на върха, ще бъде Тайните служби на САЩ.

Тайните служби, известни предимно със защитата на президента, предлагат сигурност и на гостуващите държавни глави. Тази практика беше потвърдена във връзка с предстоящото посещение на Путин от бившия агент на Тайните служби Робърт Макдоналд в коментари, споделени във вторник с официалната руска информационна агенция ТАСС.

Очаква се Путин да доведе и собствена охрана от Службата за сигурност на президента на Русия

В САЩ ролята на Тайните служби беше в светлината на прожекторите през последната година, тъй като Тръмп оцеля след два опита за покушение, при единия от които беше ранен от куршум на снайперист по време на кампанията си през 2024 г.