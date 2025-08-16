Урсула и част от евролидерите: Ще поддържаме натиска над Русия

Група европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде Франс прес. Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде Франс прес.
После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.
Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия, се казва още в общото им изявление, предаде Ройтерс.
„Докато убийствата в Украйна продължават, ние сме готови да оказваме натиск върху Русия. Ще продължим да засилваме санкциите и да разширяваме икономическите мерки, за да окажем натиск върху руската военна икономика, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир“, се казва в текста.
Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
В него също така европейските лидери подчертават, че Русия „не може да има право на вето" върху присъединяването на Украйна към ЕС или НАТО.