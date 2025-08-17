Вижте двете момичета от колата, която влетя в автобус и уби лекар

Група във фейсбук се моли за живота на двете момичета от колата на 21-годишния Виктор Илиев, който заби автомобила в автобус на градския транспорт в София и уби на място пътуващия в него лекар от Сирия.

Ето цялата публикация на "Словото на Бог":

Здравейте, скъпи братя и сестри,

​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София.

Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус.

​Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях.

Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание.

​Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати.

​Благодаря ви!

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1:56 часа в петък. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който единствен се размина с минимални травми.

Двама от пострадалите са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

В момента младежът е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Виктор е и с повдигнато обвинение и се очаква да поискат постоянния му арест.