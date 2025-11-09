Как се сравняват ядрените въоръжения на Русия, Китай и САЩ?

Съединените щати, Русия и Китай – трите най-големи ядрени сили – са изпробвали своите междуконтинентални балистични ракети (МБР) през последната година, във време, в което надпреварата във въоръжаването между се засилва, оспорвайки глобалния стратегически баланс и стабилност.

Последният тест на МБР, проведен от САЩ в сряда с изстрелването на невъоръжена ракета Minuteman III, имаше за цел да оцени надеждността, готовността и точността на оръжейната система, според Глобалното ударно командване на ВВС на САЩ.

Стокхолмският международен институт за изследване на мира изчисли, че деветте ядрени държави – САЩ, Русия, Китай, Обединеното кралство, Франция, Индия, Пакистан, Израел и Северна Корея – притежават общо 12 241 ядрени бойни глави. Около 9 614 са във военни запаси за потенциална употреба, включително 3 912, които са разположени в момента.

Ядреното напрежение идва, след като Русия изпробва така нареченото устройство на Страшния съд – ядреното торпедо „Посейдон“, а президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на военните незабавно да започнат тестове на собствените си ядрени оръжия, за да противодействат на противниците си. Междувременно Китай, развиваща се ядрена сила, демонстрира най-новата си междуконтинентална балистична сила.

След изпитанието теста на ракетата „Минитмен III“, което според американските военни е било планирано години предварително, Тръмп заяви, че може би работи за денуклеаризация с Русия и Китай, заявявайки, че двете държави могат да настигнат САЩ в рамките на четири или пет години.

Проектът за ядрена информация към Федерацията на американските учени изчисли, че САЩ имат около 3700 бойни глави в ядрения си арсенал за доставка със самолети и балистични ракети, докато Русия и Китай имат съответно 4309 и 600.

Що се отнася до техните междуконтинентални балистични ракети, САЩ, Русия и Китай са разположили съответно 400, 333 и 462 ракети. За разлика от руските и китайските си колеги, американските военни експлоатират само с един тип междуконтинентални балистични ракети (МБР) - Minuteman III, която е на въоръжение от 1970 г.

И трите ядрени сили са създали своя собствена ядрена триада, състояща се от МБР, подводници, въоръжени с балистични ракети, и самолети, способни да носят ядрени оръжия. Това гарантира, че силите им могат да преживеят първи удар и да отвърнат на удара, като по този начин възпират ядрена атака.

ВВС на САЩ рутинно и периодично тестваха своите МБР, като изстреляха невъоръжена ракета Minuteman III на 19 февруари и 21 май, потвърждавайки, че ядрената им сила е безопасна, сигурна, надеждна и ефективна за възпиране на заплахи и успокояване на съюзниците.

Русия проведе ядрено учение на 22 октомври, ръководено от президента Владимир Путин. Според Кремъл, учението включваше изстрелване на наземна МБР "Ярс", балистична ракета "Синева", изстрелвана от подводница, и крилати ракети от бомбардировачи.

Невъоръжената ракета „Ярс“ беше изстреляна от космодрума Плесецк в северозападна Русия и удари ракетния полигон Кура на полуостров Камчатка в руския Далечен изток. Кремъл заяви, че учението е оценило готовността на военното му командване.

Китай за последно тества своите междуконтинентални балистични ракети през септември 2024 г. - първото от 80-те години на миналия век - когато ракета DF-31AG, носеща макетна бойна глава, беше изстреляна към международни води в Южния Пасифик, в зоната без ядрени оръжия в региона, според карта на Newsweek.

Китайското министерство на отбраната заяви, че тестът е „легитимна и рутинна мярка“ за военно обучение, добавяйки, че е въвело „много стабилна, последователна и предвидима“ ядрена политика, включително обещание да не се използва първи оръжие и фокус върху самозащитата.

„Преработихме ядрената си програма – ние сме ядрената сила номер едно, което не ми се иска да призная, защото е толкова ужасно. ... Втората за Русия. Китай е далеч, тя е трета, но ще ни настигнат в рамките на четири или пет години. Може би работим по план за денуклеаризация, тримата. Ще видим дали това ще проработи", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Американския бизнес форум в сряда.

Руският президент Владимир Путин заяви на заседание на Съвета за сигурност на Русия в сряда: „Възлагам на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, специалните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по този въпрос, да го анализират от Съвета за сигурност и да представят координирани предложения относно възможните първи стъпки, фокусирани върху подготовката за ядрени опити."

„Китай е ангажиран с мирното развитие и следва политика да не употребява първи ядрени оръжия и ядрена стратегия, фокусирана върху самозащитата, и се придържа към мораториума си върху ядрените опити. Готови сме да работим с всички страни, за да поддържаме съвместно авторитета на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и да защитаваме международния режим на ядрено разоръжаване и неразпространение", отговори на случващото се Мао Нин, говорител на китайското външно министерство.

Ханс Кристенсен, старши сътрудник в Програмата за оръжия за масово унищожение на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, заяви през юни:

„Ерата на намаляване на броя на ядрените оръжия в света, която продължи от края на Студената война, е към своя край. Вместо това наблюдаваме ясна тенденция на нарастване на ядрените арсенали, изострена ядрена реторика и изоставяне на споразуменията за контрол на въоръженията.

Остава неясно дали Русия и Китай ще изпробват ядрени оръжия в отговор на изпитанието на междуконтинентални балистични ракети на САЩ и коментарите на Тръмп. И трите страни преминават през интензивна ядрена модернизация, модернизират съществуващите оръжия и добавят по-нови.