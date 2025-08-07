Тръмп постига две големи победи наведнъж, след като НАТО купува US оръжие за Украйна

Поредица от обещания на държави от НАТО да придобият предимно американски оръжия за Украйна бележат победа за президента Доналд Тръмп в усилията му да постигне баланс между прехвърлянето на тежестта на ролята на Вашингтон във войната върху европейските съюзници и запазването на ролята му в конфликта, пише Newsweek.

Събитията се случват, след като Тръмп затегна реториката си срещу руския президент Владимир Путин, като му даде срок до петък, за да демонстрира напредък по застоялите мирни преговори.

Грей също така посочи по-широките геополитически залози, които администрацията на Тръмп е имала предвид, включително "много реалната нужда на Съединените щати да дадат възможност на Европа да поеме водеща роля в собствения си заден двор, докато вниманието на САЩ се приспособява към екзистенциалната заплаха от Китай в Индо-Тихоокеанския регион".

В понеделник Нидерландия първа обяви, че ще достави на Украйна пакет от американски оръжия на стойност около 580 милиона долара, включително системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и артилерийско оборудване.

На следващия ден НАТО съобщи, че Дания, Норвегия и Швеция са потвърдили, че ще закупят оборудване от САЩ на стойност 500 милиона долара. И двете действия са първите два транша по инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна (PURL).

Говорителят на Държавния департамент Тами Брус приветства последователните действия като критични за Украйна, както и за по-широката перспектива на администрацията на Тръмп за пренастройване на трансатлантическите партньорства за сигурност по начин, който е по-полезен за САЩ.

Те идват и след търговско споразумение, постигнато в края на миналия месец между САЩ и Европейския съюз , чрез което, според Тръмп, държавите-членки на ЕС , повечето от които са и в НАТО, са се съгласили да закупят „военно оборудване на стойност стотици милиарди долари“ от САЩ.

Миналата седмица посланикът на ЕС в САЩ Йовита Нелюпшене говори за значението на военния компонент на търговското споразумение, както в контекста на войната в Украйна, така и по отношение на собствената сигурност на държавите членки на ЕС, в интервю за Newsweek .

Нелюпшене обсъди и как европейските съюзници на САЩ се стремят да удвоят инвестициите в собствената си отбранителна индустриална база, за да „се уверят, че имаме по-голяма стратегическа независимост, диверсификация и наистина увеличаваме производството и реалната отбранителна индустрия на място, за да имаме възможност не само да се защитим, но и да възпираме“.

Лидерите на ЕС и НАТО, включително френският президент Еманюел Макрон , отдавна бият тревога за необходимостта Европа да подобри отбраната си. Подобни призиви се засилиха тази година след преизбирането на Тръмп, който многократно обвини европейските лидери, че се възползват от гаранциите за сигурност на САЩ.

През март ЕС предприе безпрецедентна стъпка в тази област, обявявайки, че държавите членки ще похарчат около 685 милиарда долара – в допълнение към над 170 милиарда долара заеми от ЕС – за стартиране на мащабен план за превъоръжаване.

С променящите се тенденции в трансатлантическата сигурност, Грей твърди, че администрацията на Тръмп трябва „да продължи да насърчава Европа да инвестира в собствената си отбрана, включително чрез закупуване на американски системи като „Пейтриът“ и други, които укрепват нашата отбранителна индустриална база и допълнително интегрират нашите военни сили“.

Въпреки че приливът на американски оръжия може да послужи за запълване на част от недостига на Украйна на бойното поле, някои твърдят, че траншовете също така рискуват да задълбочат, вместо да противодействат на европейската зависимост от САЩ в дългосрочен план.

„Продажбата на оръжие е злощастна ситуация от типа „Параграф 22“, както за европейските политици, така и за американските защитници на по-голямо прехвърляне на тежестта към Европа“, каза пред Newsweek Ема Ашфорд, старши сътрудник в програмата „Преосмисляне на голямата стратегия на САЩ“ на Центъра „Стимсън“ .

Има и друго предизвикателство, което тя посочва, а именно „конкретен недостиг на някои оръжейни системи, необходими както за Индо-Тихоокеанския регион, така и за Европа, а в някои случаи и за Близкия изток“.

Въпреки това, тъй като войната се проточва, а Русия прави постепенен, но стабилен напредък на бойното поле и показва малко желание да отстъпи, някои в Европа смятат, че дори краткосрочното решение е от решаващо значение.

„Що се отнася до амбицията за увеличаване на самостоятелността на Европа, често наричана „стратегическа автономност“, това изисква не само пари, които могат да бъдат набрани бързо, ако е необходимо, но и време; поне няколко години“, каза пред Newsweek Андраш Рач, старши сътрудник в Центъра за сигурност и отбрана към Германския съвет за външни отношения . „Ако Украйна падне скоро, Русия би могла да се подготви за конвенционална атака срещу континента години преди Европа да успее значително да увеличи собствената си отбрана“, каза Рач. „От тази гледна точка, краткосрочната схема за закупуване на американски оръжия за Украйна от европейци също допринася за превръщането на Европа в по-силна военна сила в дългосрочен план.“

Освен това, той твърди, че новото споразумение ще направи цялостните западни военни усилия „по-предсказуеми“, както поради значителния мащаб на финансирането, така и поради схващанията за това как Белият дом не само е избегнал „харченето на пари на американските данъкоплатци“, но и е „осигурил значителен европейски принос за американския отбранителен индустриален сектор“.

Юрай Майчин, политически анализатор в Европейския политически център в Брюксел, също видя инициативата като стъпка напред, макар и не без съмнения.

„От политическа гледна точка на САЩ е разбираемо, че президентът Тръмп – разочарован от неуспешните си усилия да посредничи за прекратяване на огъня между Русия и Украйна и ограничен от базата си в MAGA и предизборните си обещания да прекрати военната помощ – търси алтернативно решение, за да поддържа Украйна въоръжена“, каза Майчин пред Newsweek .

Той нарече новия механизъм на НАТО „похвален“, но твърди, че той „не прави много за укрепване на качеството на трансатлантическото партньорство“ във време, когато европейският скептицизъм към дългосрочните ангажименти на Тръмп на континента остава висок.

„Мнозина в Европа възприемат този подход като начин Съединените щати тихо да се дистанцират както от войната в Украйна, така и от европейските си съюзници“, каза Майчин, „колкото и дипломатично да е формулиран от генералния секретар на НАТО Марк Рюте“.

И във време, когато САЩ обмисляха съперничеството си с Китай в Азиатско-тихоокеанския регион, той заяви, че „европейците трябва да направят повече, за да убедят Тръмп, че подкрепата за Украйна е в стратегически интерес на Америка“.