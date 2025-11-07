Ходорковски предупреждава Европа: Пригответе се за Втората студена война

Водещият критик на Кремъл Михаил Ходорковски предупреди Европа да се подготви за дългосрочна конфронтация с Русия, независимо от това как ще се развие войната на Москва срещу Украйна.

"Трябва да очакваме един вид Студена война, която да продължи поне десет години“, прогнозира бившият петролен магнат Ходорковски.

Според бизнесмена в изгнание, единственият възпиращ фактор срещу по-нататъшна руска агресия срещу Европа през този период ще бъде убеждението на президента Владимир Путин, че Западът представлява реална военна заплаха.

По време на Студената война, която продължи почти половин век, Съветският съюз и Западът работеха, за да подкопаят взаимно позициите си, без да рискуват открит конфликт в Европа и потенциална ядрена война. Високопоставени европейски и натовски служители в момента твърдят, че Русия възражда политиката си на изтощение, използвайки тактики на хибридна война, за да дестабилизира Запада и да посее разделение.

Ходорковски, който прекара десет години зад решетките в затворническата система на Путин и сега живее в Лондон, омаловажи ефективността на западните санкции за повлияване на Кремъл, заявявайки, че те "създават известен натиск върху руската икономика, но нищо драматично“.

Той беше също толкова скептичен, че дългогодишната кампания на Украйна с дронове срещу руските петролни рафинерии ще осакати военната машина на Кремъл.

"Дори най-мощният дрон, дори ракета "Томахоук“, може да удари най-много около два хектара“, обясни пред Politico Ходорковски, бившият собственик на петролния гигант Юкос и някога най-богатият човек в Русия.

В действителност, твърди Ходорковски, единственият момент, в който хватката на Путин върху властта би могла реално да бъде разбита, е бил през първите две години след началото на пълномащабното му нахлуване, ако Русия беше претърпяла решително военно поражение в Украйна.

Този прозорец, каза той, вече е затворен.

Но, добави иронично, "в Русия имаме традиция, че нашите диктатори са склонни да си отиват някъде между 70 и 80 години", а Путин навърши 73 години през октомври.

Натиск от страна на Путин

Миналия месец руските власти започнаха ново наказателно дело срещу Ходорковски, обвинявайки го в ръководене на "терористична организация“ и планиране на насилствен преврат с помощта на украински паравоенни формирования.

В изявлението си Федералната служба за сигурност (ФСБ) изброи и 22 други лица, свързани с Руския антивоенен комитет на Ходорковски, група от опозиционно настроени руснаци в изгнание.

Някои от посочените вече са излежали присъди в затвора в Русия или са били заплашени от съдебно преследване за политическата си дейност. Но списъкът включва и учени и бизнесмени.

Самият Ходорковски прекара десетилетие в сибирска наказателна колония, преди да бъде помилван през 2013 г., в знаков случай, който се разглежда като начален акт на кампанията на Путин за потушаване на несъгласието. Въпреки че случаят се фокусира върху укриване на данъци и други финансови обвинения и доведе до експроприация на Юкос, той беше възприет предимно като политическо предупреждение към критиците на Кремъл.

Новите обвинения срещу Ходорковски и неговите съюзници дойдоха само две седмици след като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа обяви, че ще създаде "платформа за диалог“ с руските демократични опозиционни сили.

Ходорковски заяви, че силната реакция на Кремъл показва "колко е обезпокоен Путин от идеята руските демократични сили да получат легитимност, дори символично“.

Въпреки че посочените от ФСБ лица вече живеят в чужбина и са извън непосредствения законен обсег на Кремъл, няколко от тях съобщават, че са имали проблеми с европейски банки и казват, че обвиненията в тероризъм биха могли да усложнят пътуването поради страх от екстрадиране в Русия.

Ходорковски заяви пред Politico, че е уверен, че един ден ще се върне в постпутинска Русия, но предупреди, че ще са необходими десетилетия повече, за да се освободи страната от "империалистически-военния наратив“, който изобразява Русия като обкръжена от врагове и оправдава нахлуването в съседите ѝ.

"Моето поколение няма да доживее до деня, в който руското общество ще се върне към състояние на нормалност“, каза критикът на Путин.