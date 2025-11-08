Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руския петрол

Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от американските санкции срещу руския петрол, от който европейските страни са силно зависими, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Франс прес.

"Важен резултат от днешната среща (между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан): САЩ предоставиха на Унгария неограничено изключение от санкциите за руския петрол и газ. Благодарни сме за това решение, което гарантира унгарската енергийна сигурност", написа той.

На пресконференция за унгарски медии след разговорите си с Тръмп Орбан потвърди, че Будапеща "получи пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток" и на петрол, доставян по тръбопровода "Дружба".

"Поискахме президентът да вдигне санкциите", каза Орбан. "Споразумяхме се и президентът реши и каза, че санкциите няма да се прилагат за тези два тръбопровода", добави той.

Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проекта на "Росатом", заяви още Орбан, цитиран от ТАСС.

Дерогацията за Унгария, която обяви Доналд Тръмп по отношение на американските санкции върху руския петрол и газ, ще бъде валидна за една година, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес.

В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, съобщи пред АФП представител на американските власти след срещата между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон снощи, предаде БТА.

Американският президент заяви, че "е много трудно за (Орбан) да получи петрол и газ от други райони". "Както знаете, той няма достъп по море", отбеляза Тръмп.

Санкциите на САЩ отслабиха позицията на унгарският премиер няколко месеца преди парламентарните избори в страната му, които националистическият лидер, който е на власт от 2010 г., не е сигурен да спечели, сочат социологическите проучвания.

Унгария е поставена под натиск от ЕС да прекрати зависимостта си от руските енергийни източници. Унгарският премиер националист обаче ги нарече "жизнено необходими" за неговата страна и заяви преди разговорите си с Тръмп, че ще обсъди с американския президент "последиците за унгарския народ", ако санкциите влязат в сила.