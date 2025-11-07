Германски генерал: Русия никога да не си въобразява, че може да победи НАТО

Русия никога не трябва да си въобразява, че може да спечели война с НАТО или с една от страните членки на пакта, предупреди днес в реч пред високопоставени германски военни в Берлин началникът на Бундесвера Карстен Бройер, цитиран от Ройтерс.

"Трябва да извлечем уроци от войната в Украйна, да ги адаптираме към нашите условия и да развием съответните собствени концепции и структури, защото войната в Украйна е нашият учител", посочи Бройер и добави, че Москва очакваше бърза победа, когато нахлу в съседната държава през 2022 г.

"Трябва да предотвратим повторение на подобна погрешна преценка от страна на Русия. Москва никога не трябва да си въобразява, че може да спечели война с НАТО или дори с една-единствена държава членка на пакта", каза най-високопоставеният германски военен.

Русия има капацитет за ограничена атака срещу територията на НАТО по всяко време, но решението да се предприемат подобни действия ще зависи от позицията на западните съюзници, предупреди друг високопоставен германски генерал.

"Ако погледнем към настоящите възможности и бойна сила на Русия, тя би могла да започне ограничена атака срещу територията на НАТО още утре“, заяви генерал-лейтенант Александер Золфранк в интервю за Ройтерс.

"Малка, бърза, ограничена в регионален мащаб атака, нищо голямо – Русия е твърде ангажирана в Украйна за това", каза Золфранк, който оглавява съвместното оперативно командване на Германия и отговаря за отбранителното планиране. Той повтори също предупрежденията на НАТО, че Русия би могла да предприеме мащабна атака срещу пакта още през 2029 г., ако продължи да укрепва отбранителните си способности.

В изявление от щаба си, разположен в голяма казарма в северната част на Берлин, Золфранк посочи, че въпреки неуспехите в Украйна руските военновъздушни сили запазват значителна бойна мощ, а ядрените и ракетните сили остават незасегнати.

Макар руският Черноморски флот да е претърпял значителни загуби, другите руски флотове остават незасегнати, каза той.

"Сухопътните сили понасят загуби, но Русия заявява, че целта ѝ е да увеличи общия брой на войските си до 1,5 милиона войници", каза Золфранк и добави: "Русия разполага с достатъчно основни бойни танкове, за да може да предприеме ограничена атака още утре".

Генералът на посочи дали такава атака се планира в момента.

Золфранк ръководи съвместното оперативно командване на Германия от създаването му през 2024 г., посочва Ройтерс.

Генералът заяви, че решението на Москва дали да атакува НАТО ще бъде определено от три фактора: военната сила на Русия, военните ѝ успехи и лидерите ѝ.

"Тези три фактора ме навеждат на извода, че руска атака е в рамките на възможното. Дали това ще се случи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение", добави той, намеквайки за усилията на НАТО за възпиране.

Генералът отбеляза, че хибридните тактики на Москва, включително нахлуването на дронове, трябва да се разглеждат като взаимосвързани елементи на стратегия, която включва и войната в Украйна.

"Руснаците наричат това нелинейна война. В тяхната доктрина това е война, преди да се прибегне до конвенционални оръжия. И те заплашват да използват ядрени оръжия, което е война чрез заплахи“, каза Золфранк.

По думите му целта на Русия е както да провокира НАТО, така и да прецени реакцията на пакта, за да "подхрани несигурност, да посее страх, да нанесе щети, да шпионира и да тества" устойчивостта му.

(БТА)