Украинският град Покровск в Донецка област е под обсада от руски сили повече от година. Москва е концентрирала масивни сили в града и околните райони, като руската военна групировка в района наброява приблизително 170 000 войници, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Целта на Русия: да превземе града до края на годината.

Някога дом на над 100 000 жители и известен като индустриален център с мини и производствени мощности, Покровск днес тъне в руини. И въпреки това Кремъл е решен да го превземе. Мащабът на нападението е несравним с нищо, виждано досега във войната. Подобна концентрация на сили в един сектор на фронта напомня за примери, невиждани от Втората световна война насам, и е безпрецедентна през последните десетилетия.

Огромна сила извън Покровск

За да се разбере мащабът на руската офанзива, сравненията са от съществено значение: колко много са всъщност 170 000 войници?

Преди пълномащабното нахлуване през 2022 г., Москва беше разположила между 160 000 и 200 000 войници по границите на Украйна. С други думи, Русия сега се опитва да превземе един-единствен град с армия, сравнима по размер с тази, първоначално предназначена да завземе цяла Деснобережна Украйна.

В момента на окупираната украинска територия има около 600 000 руски войници. Една трета от тях сега са концентрирани върху една единствена цел – Покровск.

Всяко ново голямо руско настъпление става все по-трудно. На Москва ѝ бяха необходими месеци и приблизително 120 000 войници, за да превземе Авдеевка в началото на 2024 г. – с цената на приблизително една трета от тези сили, убити или ранени. Покровск се държи от лятото на 2024 г. и продължава да се съпротивлява, въпреки че отбраната става все по-изтощителна с всеки изминал ден.

Само няколко европейски армии са по-големи

Само шепа европейски държави имат постоянни армии (без резервистите), които надвишават размера на руските сили близо до Покровск:

Полша — 216 ​​000 действащи военнослужещи

Франция — 204 000

Германия — 185 000

Италия — 171 000

В рамките на НАТО само Съединените щати и Турция поддържат по-големи активни сили — съответно над 1,2 милиона и приблизително 380 000.

За да се постави това в перспектива: руските сили извън Покровск са по-големи от комбинираните постоянни армии на 10 европейски държави, без резервистите.

Брутална защита

Днес Кремъл използва същия подход, който Сталин използва преди 80 години: преобладаващи по численост, независимо от жертвите. Съветският съюз беше сред най-големите държави в света по военни загуби — мрачно отличие, с което не бива да се гордеем.

Украинските командири заявяват ясно: Русия изпраща вълни от войници на сигурна смърт в такъв брой, че дори дронове FPV не могат да бъдат изстреляни достатъчно бързо, за да ги елиминират. Междувременно, руски полеви офицери съобщават, че стрелят по войниците си, защото отказват да предприемат „самоубийствени“ атаки.

Но Покровск е повече от символична цел за Москва. Той е логистичен стълб с ключови пътища и железопътни линии. Той е и потенциална укрепена площадка за по-нататъшни офанзиви.

Защитата срещу такъв натиск изисква повече артилерия, дронове, мини и други ударни възможности – както и ракети с голям обсег – за унищожаване на складове за боеприпаси, вериги за доставки, командни центрове и други критични възли, които координират руското настъпление.

Сред тези инструменти са ракетите Storm Shadow, нова партида от които е доставена в Украйна. Друга важна оръжейна система е ракетата Tomahawk, която може да се използва за насочване към летища и военни запаси дълбоко зад вражеските линии. Тези съвременни оръжия могат да помогнат на Украйна да отблъсне руската атака, като ограничи нападателния потенциал на противника.