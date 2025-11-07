Василев за "Лукойл": За пръв път държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация

В законопроекта на Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев, за първи път държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие „Лукойл“ от страна на държавата с назначаването на т.нар. особен управител. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев във връзка с внесения законопроект, предвиждащ въвеждане на фигурата на особен търговски управител в "Лукойл" - България.

„Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат „Лукойл“, заяви депутатът. Попитан кой ще бъде особения управител, Василев каза: „Който си избере Делян Пеевски“.

Това не е немският модел, трябва да се противопоставим, каза още Василев. По думите му МЕЧ и други формации в парламента не са били поканени навреме да присъстват на извънредната енергийна комисия.

Депутатите обсъждат днес казуса с „Лукойл“ – България, след като швейцарският търговец на суровини „Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл". Решението на „Гънвор“ дойде, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия.