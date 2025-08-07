IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Рекорден ръст на случаите на съвременно робство във Великобритания

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви

07.08.2025 | 20:07 ч. Обновена: 07.08.2025 | 20:32 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Случаите на потенциалните жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, докладвани на Министерството на вътрешните работи, са се увеличили до рекордно високо равнище, като през последната година е бил регистриран ръст от близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г. 

Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.

Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.

Свързани статии

Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето – виетнамците, които са над 10% (599 души).

Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация., пише БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Великобритания робство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem