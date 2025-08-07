Да загубиш лицето си във войната? Превръщаш се в призрак!

Лицето е прозорец към идентичността и емоцията. Да бъде обезобразено не означава просто да бъдеш наранен, а да бъдеш откъснат от собственото си чувство за себе си.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. много украинци са претърпели тежки наранявания по лицето, брутално доказателство за силата на съвременните оръжия и уязвимостта на плътта, пише NYT.

"Войник губи крак и обществото го нарича герой", каза д-р Андрий Копчак, ръководител на катедрата по лицево-челюстна хирургия в Националния медицински университет "Богомолец" в Киев. "Но да загубиш лицето си? Превръщаш се в призрак."

Хирурзите са постигнали значителен напредък в грижите за ранените в Украйна, особено чрез използването на 3D. Чрез създаването на специфични за пациента импланти и хирургически водачи, технологията позволява по-прецизна реконструкция на разбити челюсти, скули и очни кухини – възстановявайки не само функцията, но и самите контури на нечия идентичност.

Тези постижения се основават на век иновации, от пионерската хирургия на Харолд Гилис за поправяне на лица, разбити в калните окопи на Сома през Първата световна война, до днешното дигитално моделиране за поправяне на тела, обезобразени в кървавата битка за Бахмут. Целта отдавна е била да се възстанови функцията, като същевременно се даде надежда на ранените.

За много от ранените в Украйна, по-рано са последвани революционни хирургични лечения, неуспешни операции, които на практика е трябвало да бъдат отменени и преработени. Подобно на голяма част от украинските военни усилия, медицинската борба е белязана от импровизация и експериментиране.

Украински и чуждестранни хирурзи са постигнали значителен напредък в грижите за ранените. Лекарите казаха, че психологическите белези могат да бъдат още по-трудни за излекуване.

След Наполеоновите войни войниците описвали убийствата на свои другари с осакатени лица, оправдавайки действията си, казвайки, че смъртта е по-добра от това да живееш в такъв вид.

По време на Първата световна война войниците, преживели лицеви травми, често са били отхвърляни от обществото - стигма, която според лекари в Украйна съществува и днес.

Артур Ткаченко се завърна от фронта с надеждата, че е оставил най-лошото от войната зад гърба си. Войната го преследва у дома, където руска ракета убива родителите му. Експлозията е ранила тежко Ткаченко, оставяйки лицето му почти неузнаваемо.

С ограничени държавни ресурси, подкрепата на семейството и доброволците е жизненоважна за него и другите оцелели.

Като баща на малки деца, Ткаченко, фабричен работник, не е бил задължен да служи във военна служба. Но се записва след руската инвазия и прекарва месеци в жестоки боеве, преди да се завърне в селото си Новософиевка.

Само седмици по-късно, когато той, съпругата му Джулия и 20-месечната им дъщеря били на гости на родителите му, ракетата ударила. Експлозията, която убила родителите му, ранила също съпругата и дъщеря му, като отхвърлила малкото момиченце на повече от 20 ярда.

Когато дошъл в съзнание, Ткаченко, който сега е на 37 години, не разпознал лицето в огледалото. Той е получил тежки увреждания на черепа и лицевите кости.

"Шрапнелът беше забит дълбоко в главата му - едно парче дори стърчеше, когато пристигна", каза Роман Козак, хирургът, извършил първата реконструктивна операция миналата година.

Лекарите казаха, че това е изключително сложен случай, който показва както възможностите, така и някои ограничения на технологиите.

Д-р Козак и екипът му си сътрудничиха с биоинженери, за да реконструират дигитално раздробеното лице на Ткаченко. С 3D печат те създадоха импланти, съобразени с уникалната му лицева структура, за да задържат костните фрагменти на място.

"Сега се подготвяме за втора операция за реконструкция на долния му клепач и премахване на металните пластини, които представляват риск от инфекция поради близостта си до носните синуси", каза д-р Козак.

Неля Леонидова е решена да помага на други, които са претърпели подобни на нейните рани.

В началото на възстановяването си „имаше моменти, в които си мислех да сложа край на всичко“, призна тя.

Сега тя иска да посвети живота си на това да помага на други, които са тежко ранени.

Първото нещо, което Леонидова, сега на 45 години, си спомня след нараняването си, е усещането за студена стомана, притискаща бузата ѝ. Тя не знаеше къде се намира, само че е тъмно и във въздуха се носи гъста миризма - смесица от антисептик и смърт. Тя беше сбъркана с друга жертва от обстрела, който разкъса малкия ѝ град в Източна Украйна през 2014 г., по време на първата глава от това, което щеше да прерасне в най-смъртоносната война в Европа от поколения насам.

Скоро тя изпадна в кома и се събуди след два месеца. Дясното ѝ око беше изчезнало, челюстта ѝ беше разбита, а тялото ѝ - покрито с белези. Преди войната животът в Зухрес, нейното село близо до руската граница, е бил белязан от прости удоволствия. Тя е била майка и работничка във фабрика, грижейки се за цветни лехи между смените в завода.

В началото на 2014 г. насилието обхвана нейния регион, известен като Донбас. Русия подбуди сепаратистко въстание в Донбас, където милиции, подпомагани от Москва, започнаха да завземат територия.

След като експлодираща мина разкъса лицето му, Богдан Поплавски не искаше синовете му да го видят.

Лекарите казаха, че е често срещано пациентите с травматични лицеви наранявания да искат да се затворят в себе си. Пациентите, които са неузнаваеми за себе си, може да се затруднят да си възвърнат мястото в обществото.

Напредъкът на Поплавски е бавен — той все още не може да говори и има слабо зрение.

Поплавски се бори най-много със загубата на зрение, каза семейството му. В крайна сметка той се събра отново със синовете си, които често го водят през света, и го боли, че не може да ги види или да ги гледа как растат.

За такива пациенти „психологическата цена е безмилостна“, каза д-р Копчак. „Представете си, че се гледате в огледалото и не се разпознавате. Сега си представете, че съпругата или детето ви ви виждат по този начин.“

Той е наблюдавал как бракове се разпадат и семейства се разпадат.

Финландски хирурзи пътуваха до Киев, за да извършват сложни нервни присадки. Френски експерти споделиха протоколи за орбитална реконструкция. Групата „Лице в лице“ изигра ключова роля.