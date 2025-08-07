Петима са загинали при израелски удари в Ливан

Ливан съобщи, че израелски удар в източната част на страната е убил най-малко пет души, в най-новото нападение въпреки примирието от ноември във войната с Хизбула.

„Израелският удар по пътя Маснаа доведе до пет загинали и десет ранени“, заяви ливанското министерство на здравеопазването.

Държавната национална информационна агенция съобщи, че ударът е поразил превозно средство в района, близо до граничния пункт със Сирия, предаде АФП.

Съобщението за удара дойде в момент, когато ливанското правителство обсъжда разоръжаването на Хизбула.