Можеха ли САЩ да спасят Навални?

Лятното слънце се отразяваше от Средиземно море, стопляйки кожените седалки на бял кабриолет Rolls-Royce, докато сенчестият руснак зад волана се движеше по пътищата, разположени на скалисти върхове с изглед към Лазурния бряг.

На пътническата седалка седеше Одеса Рей, канадска актриса с огнена коса и режисьор, носител на "Оскар". Тя беше отлетяла за Монако, за да се срещне със Станислав Петлински, самопровъзгласил се за "консултант по сигурността" с опит във военното разузнаване, който някога е работил в офиса на Владимир Путин и все още се е хвалил с достъп до президента. Предната вечер той я беше почерпил с дегустационно меню за 190 евро, състоящо се от тартар от лангустини, гарнирани с водорасли, и задушен лаврак. Но Рей не беше сигурна как ще реагира Петлински, когато разкри причината за това пътуване през юли 2023 г., а приятелите ѝ в Ню Йорк се притесниха, че може да я отвлече.

Докато вятърът развяваше косата ѝ, тя зададе дързък въпрос: Какво би било необходимо, за да накара Путин да освободи заклетия си враг от затвора?

Рей беше израснала в Азия, говореше японски в реклама на Levi's през 90-те години с Брад Пит, помогна за излизането на романтичната комедия "Crazy Rich Asians" по кината и веднъж изигра див дух от подземния свят в сериала за Супермен „Smallville“. Сега тя играеше централна роля в "Secret Project Silver Lake" – дискретен опит да освободи истински герой: обект на нейния документален филм "Навални", носител на награда "Оскар".

Нейният филм помогна на Алексей Навални, харизматичен руски опозиционен лидер, да се превърне в най-известния дисидент в света, описвайки почти невероятната му издръжливост на арести, нападения и почти фатално отравяне с нервнопаралитичното вещество Новичок, пише WSJ.

От леглото си в германска болница той се закле да се върне в Русия и да се противопостави на Путин, който го мрази толкова много, че отказва да изрече името на Навални. Арестуван при пристигането си в Москва, Навални беше в изолация в наказателната колония ИК-6 източно от столицата.

Рей имаше нещо като коз. Тя знаеше, че Путин иска да освободи от затвора в Германия един от своите приятели - наемен убиец от ФСБ, Вадим Красиков, който излежаваше доживотен затвор за убийството на опонент на Кремъл в берлински парк.

Петлински каза, че една размяна звучеше като завладяваща идея. Той обеща да я представи на Путин и Рей се върна в Манхатън с надеждата, че тя и нейните съмишленици продължават неочаквания си опит да освободят най-близката фигура, която Русия някога е имала, до Нелсън Мандела .

На хиляди километри разстояние, Белият дом до голяма степен не е бил наясно с този скрит канал на Монако. Администрацията на Байдън се опитваше да контролира строго преговорите с Москва по един от най-сложните си външнополитически проблеми - нарастващият брой американци, несправедливо затворени - на практика взети за заложници - в Русия. Сред тях бяха бившият морски пехотинец Пол Уилън и нашият колега от Wall Street Journal Евън Гершкович , и двамата затворени като политически пешки по обвинения в шпионаж, които правителството на САЩ отхвърли като фалшиви.

ФСБ, наследник на КГБ, беше предложила на ЦРУ размяна за американците, но само на непосилна цена – Америка трябваше да убеди Германия да освободи Красиков. Администрацията на Байдън не искаше да наложи такъв отвратителен компромис на ценен съюзник – и се притесняваше, че дори самото обмисляне на идеята би насърчило Путин да привлече още американци. Месеци по-рано те освободиха търговеца на оръжие Виктор Бут в полза на играчката от WNBA Бритни Грайнър, а преди първия ѝ мач за завръщане, ФСБ грабна Гершкович. Белият дом смяташе, че Америка трябва да изглежда по-малко нетърпелива.

Седем месеца щяха да минат, преди Вашингтон и Берлин да бъдат готови да предприемат сделка, моделирана по първото предложение на Рей, но веднага щом това стана, беше твърде късно. На 16 февруари 2024 г. руските държавни медии обявиха, че Навални е починал в скандалния затвор „Полярен вълк“ на 47-годишна възраст. Властите на затвора казали на майка му, че причината е „синдром на внезапната смърт“.

И до днес продължава дебатът дали САЩ са пропуснали шанса да спасят Навални, или дали тайни опити за освобождаването му неволно са ускорили смъртта му. Един лагер смята, че той е можел да бъде разменен, ако администрацията на Байдън беше действала по-бързо, преди да бъде изпратен в суровия арктически затвор през декември 2023 г. Те обвиняват особено Джейк Съливан, съветник по националната сигурност на Джо Байдън , който едновременно с това е сглобявал сложно, многонационално споразумение за спасяването на Навални и затворените американци и е жонглирал с неуправляем набор от геополитически заплахи, включително войни в Украйна и Газа.

Застаряващият президент, работещ с ограничено работно време и понякога мъчещ се да си спомни къде са преговорите, не е настоявал достатъчно за сделка, твърдят тези хора.

От другата страна е алтернативна теза, споделяна от някои висши американски служители: параноичният руски президент никога нямаше да освободи най-популярния си опонент. Някои от участниците в преговорите се чудят дали усилията за освобождаване на Навални са подтикнали Путин или неговите началници по сигурността най-накрая да вземат фатално решение какво да правят с натрапчивия активист, който рутинно разкриваше корупцията на режима им.

Истината, обвита в кремълската тайна и психологията на дългогодишния руски автократ, може никога да не бъде разкрита. По-късно ЦРУ заключи, че Путин може би не е възнамерявал Навални да умре, когато го е направил, въпреки че някои европейски служители се съмняват, че подобна непреднамерена вреда би могла да сполети най-важния дисидент в страна, толкова строго контролирана като Русия.

Това, което е ясно, както показват нови репортажи за преговорите, е, че усилията за спасяването на Навални и американските затворници в Русия са напредвали с темпове, които Белият дом никога нямаше да може да контролира. Технологични милиардери, известни журналисти, шпиони и дори Хилари Клинтън се намесиха, за да ускорят „Секретния проект Силвър Лейк“. Арестът на Гершкович вкара колективната сила на Рупърт Мърдок и неговия медиен конгломерат в конфликта, тъй като семейството и ръководителите му призоваха световни лидери, от унгарския премиер Виктор Орбан до саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, да помогнат за влиянието на Путин.

Неизбежна ли беше смъртта на Навални? Или САЩ пропуснаха шанса си да го спасят и перспективата за различно руско бъдеще? Със сигурност изглеждаше възможно да го спасят през лятото на 2023 г., когато Рей се завърна в Манхатън и се срещна с партньора си в „Сребърното езеро“, един от най-известните ловци на шпиони в света: български разследващ журналист в изгнание, който се притесняваше да пише съобщения на Петлински. В края на краищата руска шпионска мрежа се беше опитала да го отвлече.

Христо Грозев живееше на едно от малкото места, на които се надяваше Русия да не посмее да го докосне – Манхатън, на един океан от българската му родина или от семейството му във Виена, което посещаваше, придружен от въоръжени телохранители. Дълъг, забавен и неспокоен, изпълнен с нърдска енергия, той си направи име, преглеждайки полетни записи, сателитни изображения, публикации в социалните медии и други дигитални трохички, за да разкрие самоличността на най-опасните тайни агенти на Русия, включително Красиков. Той се сприятели с Навални и му помогна да идентифицира и дори да се пошегува с екипа на ФСБ, който го е отровил – сцена, заснета в „Навални“, документалния филм на Рей.

Именно Грозев идентифицира Петлински като възможна връзка с Путин. Рей го намира за отзивчив и доста чаровен в Монако и след завръщането си в Ню Йорк се среща с Грозев и ръководителя на разследванията във Фондацията за борба с корупцията на Навални, Мария Певчих, която за първи път измисля план за освобождаването му 18 месеца по-рано. Чрез Signal, приложението за криптирани съобщения, тримата започват да изпращат съобщения на Петлински, за да очертаят разговор, който да удовлетворява и двете страни. Той отговаря със съобщения, предложения и имена на затворници.

Всъщност трима приятели, по-опитни в Холивуд и разследващата журналистика, отколкото в затворническата дипломация, изпреварваха Белия дом, измисляйки креативно решение за залавянето на най-известния руски дисидент. До август те бяха съставили проект от около 20 имена – сделка, по-голяма и по-сложна от всяка друга в историята на САЩ и Русия. Петлински, разпространявайки идеята им в Москва, получи окуражаваща обратна връзка. Но за да я осъществи, той се нуждаеше от доказателство, че правителството на САЩ я подкрепя. Той искаше Съливан да обсъди предложението.

Рей се оплака на руснака, че Съливан е бил твърде предпазлив. Вместо това приятелите на Навални се обърнали към бивш член на Зелената барета, който е помогнал за освобождаването на американци, задържани във Венецуела, Иран и Афганистан. Роджър Карстенс, назначен по време на първата администрация на Тръмп за специален президентски пратеник по въпросите на заложниците, а след това нает от Байдън, бил очарован от Грозев. Карстенс, който все още носеше бойни ботуши с костюма си, нарече Грозев един от световните „магьосници на задните канали“ – вид уличен юрист, който може да отвори врати, за чието съществуване възпитаниците на юридическия факултет на Бръшляновата лига в Белия дом по времето на Байдън дори не са подозирали.

Това беше изключителна възможност за трима приятели и един мистериозен, бонвиван руски агент да обединят две от най-могъщите и враждебни правителства на земята. И все пак Петлински се тревожеше за променлива, която не можеха да контролират – медийното отразяване – особено от вестника, който беше най-заинтересован от историята.

Издателят на „Уолстрийт Джърнъл“ Алмар Латур влезе в Белия дом, носейки бележка в джоба си, написана на ръка с посланието му към Съливан:

„Сега е моментът да действаме.“

Първата страница на „Джърнъл“ лежеше на бюрото на съветника по националната сигурност, с гигантски портрет на Гершкович и заглавие от две думи, брой на присъдите в затвора: „100 дни“.

Тази сутрин Fox News и MSNBC излъчваха кадри на затворника, изправен в стъклена клетка на руска съдебна зала. Кампанията за застъпничество на Journal работеше с пълна сила, а лицето на Гершкович се виждаше от дигитален билборд на Таймс Скуеър и от банери на стадион „Ший“ в Куинс и стадион „Арсенал“ в Лондон.

Главният редактор Ема Тъкър беше само осем седмици на новата си работа, спяйки на матрак на пода в необзаведения си апартамент в Манхатън, когато Гершкович беше вкаран в затвора. Но тя бързо мобилизира екипа на редакцията да „крещи от покривите“ за несправедливостта. Мърдок конфиденциално позволи на ръководителите да отпуснат „неограничен“ бюджет за освобождаването на репортера и заедно със семейството и ръководителите му се обаждаше на световни лидери - премиера на Катар и престолонаследника на Саудитска Арабия. Сенатори от двете партии поискаха освобождаването на Гершкович.

Тихата дипломация се падна в ръцете на Латур, който се притесняваше, че ако Белият дом не действа бързо, Гершкович може да бъде завлечен в едногодишен съдебен процес.

И все пак, докато Латур седеше в офиса в Западното крило, той виждаше, че Съливан, най-младият съветник по националната сигурност след кабинета „Камелот“ на Джон Ф. Кенеди, е на друга страница. Правителството на Шолц не беше психологически готово да освободи Красиков, твърди Съливан. Освобождаването на убиец беше безпрецедентно искане от най-важния съюзник на Америка в НАТО. Коалиционното правителство на Германия беше крехко и разделено, а външният министър беше ужасен от перспективата да се премине този морален праг.

Дилемата тежеше върху Съливан, който беше критикуван от контролираната от Мърдок Fox News за размяната на търговец на оръжие за Грайнър от WNBA. Администрацията трябваше да проучи алтернативни сделки, които не включваха убиеца или други начини за оказване на натиск върху Кремъл. Съливан обмисляше да накаже Путин, като изгони руски хокеисти в Америка, включително Александър Овечкин, звездата от НХЛ, която се бореше за рекорда на Уейн Грецки по брой голове за всички времена. Той реши да не го направи.

Съливан се оплака пред Латур, че все още не вижда „път“. „Не искам да давам фалшива надежда“, добави той. „Всичко, което мога да направя, е да ви кажа, че имаме ясен ангажимент.“ Латур напусна срещата в Белия дом объркан. Германия нямаше да е готова, докато САЩ не изпратят официално искане. А Съливан не искаше да изпрати такова, докато Германия не бъде готова. Двете най-могъщи правителства в алианса НАТО се въртяха едно около друго като двама тийнейджъри на училищен танц, всеки чакащ другият да направи ход.

Латур изпрати резюме на срещата на Карстенс. Времето изтичаше, чувстваше специалният пратеник, а безпокойството му прерастваше във фрустрация. Пътят беше очевиден, вярваше той, но Белият дом го беше обезкуражил дори да посети Германия, където би могъл да придвижи преговорите. Имейлите му до служителите на Белия дом оставаха без отговор.