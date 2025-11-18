В кадър: Близки и приятели изпратиха Алена в последния ѝ път към звездите

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 16 / 16

Близки и приятели изпратиха в последния ѝ път към звездите астроложката Светлана Тилкова-Алена.

Поклонението се състоя в столичния храм "Св. София", където Алена е била кръстена.

Алена почина внезапно на 11 ноември. Съпругът ѝ по-късно сподели, че двамата се заразили с COVID по време на събитие преди около месец, но докато той се възстановил, астроложката започнала да губи сили. Един ден тя внезапно се влошила, а няколко часа по-късно починала.

"Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви, съдбата реши друго", соподели още той.