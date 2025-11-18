IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Близки и приятели изпратиха Алена в последния ѝ път към звездите

Поклонението се състоя в столичния храм "Св. София",

18.11.2025 | 12:34 ч. Обновена: 18.11.2025 | 12:34 ч. 9

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Близки и приятели изпратиха в последния ѝ път към звездите астроложката Светлана Тилкова-Алена.

Поклонението се състоя в столичния храм "Св. София", където Алена е била кръстена. 

Алена почина внезапно на 11 ноември. Съпругът ѝ по-късно сподели, че двамата се заразили с COVID по време на събитие преди около месец, но докато той се възстановил, астроложката започнала да губи сили. Един ден тя внезапно се влошила, а няколко часа по-късно починала. 

"Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви, съдбата реши друго", соподели още той. 

 

