Църквите в Аляска с молитви и бдения за успешни преговори между Тръмп и Путин

На 15 август ще бъде отслужен молебен за мир

13.08.2025 | 08:00 ч. Обновена: 13.08.2025 | 08:44 ч. 9
Снимка Фейсбук

Епархиите на Аляска и Ситка на Православната църква в Съединените щати започнаха седмица на молитва "за мир и успешен изход от преговорите между лидерите на Съединените щати и Руската федерация". Това се казва в изявление на уебсайта на епархиите. 

През седмицата, всеки ден в 18:00 часа местно време (07:00 часа московско време) в цялата епархия ще се провеждат служби в чест на различни светци, които според църквата могат да помогнат за постигане на успех по време на преговорите между главите на Руската федерация и Съединените щати Владимир Путин и Доналд Тръмп.

На 12 август беше отслужен молебен за мир с акатист към Света Олга. Тя помирява ранените и смекчава гнева. Епархията призова да я помолят "да направи сърцата на разумните гостоприемни към света", пише "Ведомости".

В деня на преговорите, 15 август, ще се проведе ден за молитва за мир.

На 15 август в Аляска ще се проведе среща на президентите на Русия и Съединените щати. Това беше обявено след посещението в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и разговорите му с Путин на 6 август. Основната тема на срещата, според помощника на руския президент Юрий Ушаков, е била обсъждането на вариантите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на руско-украинския конфликт. /Труд

аляска църкви молитви бдения
