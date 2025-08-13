Испания гори, а министър се пошегува: Нещата стават горещи

В Испания избухна политически спор, след като министър се пошегува, че „нещата стават малко горещи“ на фона на безмилостната вълна от горски пожари в цялата страна.

Оскар Пуенте, министърът на транспорта и близък поддръжник на Педро Санчес, премиерът-социалист, направи забележката, докато около 21 пожара изпепеляват страната и вече са отнели два живота и изпепелили близо 25 000 хектара тази седмица.

Шегата на Пуенте беше насочена към консервативния правителствен ръководител на северно-централния регион Кастилия и Леон, Алфонсо Фернандес Мануеко, които го обвиниха, че е бил на почивка в Кадис, докато територията му гори. Министърът каза: „Нещата стават малко горещи в Кастилия и Леон.“

Забележката беше широко възприета като безвкусна предвид мащаба на изгорялата площ. Алберто Нунес Фейхоо, лидерът на опозиционната Народна партия, незабавно осъди коментара, призовавайки Санчес да уволни министъра. Пуенте отговори, че ако регионален лидер се наслаждава на „фиести“, докато избирателите му страдат от наводнения или пожари, той също би очаквал тяхното отстраняване.

El País заяви в редакционна статия в сряда:

„Обезсърчително е да се види как правителството и Народната партия са въвлечени в спор относно справянето с бедствията в Кастилия и Леон. Страна в шок заслужава нещо повече от лекомислените коментари на министър Оскар Пуенте в социалните медии.“

Кастилия и Леон остават най-засегнати, особено в Леон и Самора, засягайки десетки общини и принуждавайки хиляди хора да се евакуират.

На други места в региона доброволец от пожарникарите е починал от тежки изгаряния, а няколко души са били хоспитализирани, докато десетки горски пожари, подхранвани от силни ветрове и пареща жега, продължават да бушуват в цялата страна. Жертвата, 35-годишен доброволец, се е опитвал да създаде противопожарни пролуки близо до град Ногарехас, когато е попаднал в капан в пламъците, съобщиха регионални власти.

Свързани статии Горещата вълна в Испания достига температури до 44 градуса

Служител на испански конен център е починал от нараняванията си в Трес Кантос, богато предградие северно от Мадрид, съобщиха властите. Твърди се, че той се е опитвал да спаси конете си.

Общата площ на засегнатите терени тази година надхвърли 69 000 хектара, което вече е над 18-годишната средна стойност. Седем региона се бореха с пожари. Спешни сили, включително 1000 военни и над 5000 полицаи и членове на гражданската гвардия, участваха в пожарогасене.

В Андалусия, на юг, вторият пожар за няколко дни в Тарифа принуди евакуацията на 2000 души в понеделник, докато в Галисия, на северозапад, пожари в Чандрекса де Кейша и Маседа изгориха общо 4330 хектара. Пожарът причини прекъсвания на високоскоростните железопътни услуги между Мадрид и Галисия.

Националната метеорологична агенция Aemet заяви, че прогнозата за потушаване на пожарите е неблагоприятна поне до четвъртък, поради очакваните сухи бури, които биха могли да предизвикат още пожари.

Екстремните горещини чупят температурни рекорди в цяла Европа, като в много райони има пожари или са повишени нива на тревога.

В югозападна Франция рекорди бяха счупени в понеделник в Ангулем, Бержерак, Бордо, Сент Емилион и Сен Жирон. Météo France заяви, че „често забележителните, дори безпрецедентни, максимални температури“ в региона са с 12°C над типичните стойности за последните няколко десетилетия.

Големи горски пожари бушуват по крайбрежието на Хърватия, където температурите надхвърлиха 38 и 39°C и засегнаха съседните страни на Балканите.

Горските пожари продължиха да бушуват в Гърция след продължителна суша, което доведе до евакуации.