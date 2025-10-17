IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Промяна: Кубрат ще се бие с руснака Мурат Газиев

Двубоят е назначен за 12 декември в Дубай

17.10.2025 | 09:26 ч. Обновена: 17.10.2025 | 09:26 ч. 6
Мурат Газиев Снимка БГНЕС

Носителят на регулярната световна титла на WBA Кубрат Пулев ще защитава пояса си на 12 декември в Дубай срещу руснак. Съперник на Кобрата ще бъде Мурат Газиев. Той е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория. От 2020 година 32-годишният боец се състезава в тежка категория.

Новината идва ден след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума.

44-годишният Пулев за последно победи Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година. Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Газиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Руснакът се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година. /бТВ

