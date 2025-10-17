IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Очакван блокаж: Трети ден без кворум в Народното събрание

Регистрираха се едва 53 депутати

17.10.2025 | 09:22 ч. Обновена: 17.10.2025 | 09:26 ч. 7
Блокаж в работата на парламента. И днес за трети ден не се събра кворум в парламента.

В 9 часа тази сутрин се регистрираха едва 53 депутати. В зала присъстваха 29 депутати от ПП-ДБ, двама от БСП, и по 11 от АПС и МЕЧ. 

Председателят Наталия Киселова проведе регистрацията и не стигна до откриване на заседанието за по-малко от 4 минути. Следващото пленарно заседание ще се проведе в 9.00 часа в сряда, 22 октомври.

След призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към депутатите от партията да не осигуряват кворума в пленарна зала народните представители от най-голямата политическа сила не се регистрират.

Два поредни дни в зала не влизат и депутатите от "ДПС-Ново начало". Вчера не присъстваха и народните представители от "Има такъв народ", а ден по-рано от БСП.

В същото време лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Желязков очаква да имат решение до понеделник.

И допълни, че са готови за преговори и да споделят отговорността.

А от коалиционните партньори от БСП заявиха, че властта не е самоцел и са готова на смени в правителството, ако има убедителни аргументи в тази посока.

Все още няма позиция от "Има такъв народ".

