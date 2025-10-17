IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Губернаторът на Илинойс спечелил джакпот от 1,4 млн. долара в Лас Вегас

Прицкър планира да дари парите за благотворителност

17.10.2025 | 08:50 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър отчете печалба от хазарт в размер на 1,4 млн. долара в данъчната си декларация тази седмица, предаде Асошиейтед прес.

Демократът, често споменаван като кандидат за президентските избори през 2028 г., заяви пред репортери в Чикаго, че е имал късмет в блекджека по време на почивка със съпругата си и приятели в Града на греха (Лас Вегас). 

"Бях невероятен късметлия", каза той. "Честно казано, трябва да си такъв, за да спечелиш, когато ходиш в казино, където и да е."

Прицкър, наследник на веригата хотели "Хаят", има нетно състояние от 3,9 милиарда долара и заема 382-ро място в списъка на Форбс 400 на най-богатите хора в страната. Негов представител заяви по имейл, че Прицкър планира да дари парите за благотворителност, но не отговори на въпроса защо все още не го е направил. 

Прицкър, който възнамерява да се кандидатира за трети мандат през 2026 г., беше разглеждан като кандидат за вицепрезидент на Камала Харис миналата година. Той отклони въпросите за амбиции извън губернаторската резиденция в Илинойс. Но използва личното си състояние, за да финансира други демократи и свързани с тях инициативи, включително кампания за защита на достъпа до аборт. 

Профилът му получи допълнителен тласък тази есен, когато осъди имиграционната политика на президента Доналд Тръмп в Чикаго и опита на президента да разположи там войски от Националната гвардия. 

Семейство Прицкър отчете доход от 10,66 милиона долара през 2024 г., предимно от дивиденти и капиталови печалби. Те платиха 1,6 милиона долара данъци върху облагаем доход от 5,87 милиона долара.
(БТА)

Джей Би Прицкър Илинойс джакпот
