Терзиев: Улици в "Дружба" ще носят имената на летците от Шести авиополк

Улици в „Дружба“ вече ще носят имената на летците от Шести авиополк – в знак на признателност към техния подвиг. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Днес имах честта да се срещна с техните близки и да изразя уважението и признателността на софиянци към хората, които с живота си са защитавали небето над нашия град. Техните имена заслужават да бъдат изричани, да живеят в паметта на София, посочва кметът.

Подпоручик Мито Дисов, капитан Симеон Михайлов и поручик Тома Боев загиват във въздушен бой, защитавайки София. Оцелелите – майор Николай Бошнаков, капитан Руси Русев, поручик Йордан Йорданов, поручик Михаил Банов, поручик Христо Костакев и подпоручик Стефан Маринополски – преживяват години на репресии, лагери и изгнание, подчертава Терзиев.