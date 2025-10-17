IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Терзиев: Улици в "Дружба" ще носят имената на летците от Шести авиополк

Вместо слава, някои получават репресии, лагери и изгнание

17.10.2025 | 09:30 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Улици в „Дружба“ вече ще носят имената на летците от Шести авиополк – в знак на признателност към техния подвиг. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Днес имах честта да се срещна с техните близки и да изразя уважението и признателността на софиянци към хората, които с живота си са защитавали небето над нашия град. Техните имена заслужават да бъдат изричани, да живеят в паметта на София, посочва кметът.

Подпоручик Мито Дисов, капитан Симеон Михайлов и поручик Тома Боев загиват във въздушен бой, защитавайки София. Оцелелите – майор Николай Бошнаков, капитан Руси Русев, поручик Йордан Йорданов, поручик Михаил Банов, поручик Христо Костакев и подпоручик Стефан Маринополски – преживяват години на репресии, лагери и изгнание, подчертава Терзиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

терзиев дружба улици летци
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem