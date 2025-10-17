За пореден път: Държавната медия в Русия издаде чувствителна за войната база

Руските държавни медии неволно разкриха местоположението на летище, на което се намират модифицирани самолети Як-52, използвани за прихващане на украински дронове.

Според Defense Express на 15 октомври, откритието е станало, след като пропагандистите са похвалили това, което те са определили като „иновативна“ адаптация на учебен самолет от съветската епоха – идея, директно копирана от по-ранните тактики на Украйна за борба с дронове.

Въпросният самолет, идентифициран като Як-52 със сериен номер RA-1874G, според съобщенията принадлежи на руското специално звено „Барс-Сармат“. Детайли, видими във видеозаписите, публикувани от руски медии, са позволили на анализаторите да геолокират летището с висока степен на сигурност.

Defense Express идентифицира мястото като частното летище „Корсак“, разположено близо до село Прязовское, на около 20 километра югоизточно от окупирания Мелитопол.

Пистата се намира на около 80 километра от фронтовата линия. Сателитните изображения показват, че летището е претърпяло скорошни ремонти, като новата асфалтова настилка е завършена между 30 август и 7 септември. Анализаторите отбелязват, че подобни подобрения показват продължаваща оперативна употреба от руските сили.

Разположението на летището, включително тясна пътека за рулиране, свързваща се под ъгъл с главната писта, и малък метален хангар, достъпен чрез пешеходна пътека с плочки, съответстваше на детайлите, видени в руското предаване. Тъмната асфалтова повърхност и отличителната инфраструктура помогнаха за потвърждаване на идентичността на обекта в сравнение със сателитните изображения от 2020 и 2025 г.

За разлика от това, Defense Express съобщи, че модифицираните руски самолети Cessna 172 – оборудвани с картечници за противодействие на дронове – са базирани на отделно военно летище в окупирания Крим.

Кадри от същите пропагандни кадри разкриват стоманобетонни пътеки за рулиране и метални топлинни дефлектори, обикновено използвани за реактивни самолети, което предполага, че самолетите Cessna са разположени на по-високо ниво, някога използвано от руски изтребители.

Проектите Як-52 и Cessna отразяват продължаващите опити на Москва да възпроизведе ранните импровизации на Украйна във въздушната борба с дронове.

Украинските сили бяха първите, които използваха малки самолети като тренировъчните Як-52 за прихващане на разузнавателни дронове като Орлан и Зала, преди въвеждането на специализирани платформи за борба с дронове.

Като демонстрираха тези „иновации“, руските медии случайно разкриха чувствителни данни за геолокация за активи, действащи близо до фронтовата линия, предлагайки нова представа за това как Москва пренасочва граждански и учебни самолети за военна употреба.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че украинските сили са адаптирали учебни самолети Як-52 от съветската епоха в импровизирани прехващачи за противодействие на руски дронове.

Пилоти и стрелци от 11-та армейска авиационна бригада използват тези самолети, за да проследяват визуално и да свалят разузнавателни и безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ със стрелково оръжие, възраждайки въздушните тактики от Първата световна война като евтино допълнение към мрежата за противовъздушна отбрана на Украйна.