Радостин Василев: Борисов да връща депутатите от села и паланки

Изпокрили са се в управляващото мнозинство. Срамно е. Заради техните неумения да се справят с проблемите на държавата, страдат и парламентът, и Министерският съвет, каза Радостин Василев след проваленото за втори пореден ден заради липса на кворум пленарно заседание.

"Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма като на XX конгрес на КПСС – „ние сме желязо“. Само в на Георг Георгиев в главата има желязо“, каза Василев.

Свързани статии Блокаж и днес: Парламентът пак няма да заседава

Според лидера на МЕЧ на следващите избори партията на Борисов ще бъде шеста политическа сила. Той го призова да се връща в парламента и да крепи това правителство, защото то е последният му шанс.