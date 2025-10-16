IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев: Борисов да връща депутатите от села и паланки

Това правителство било последния му шанс

16.10.2025 | 10:00 ч. Обновена: 16.10.2025 | 10:02 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Изпокрили са се в управляващото мнозинство. Срамно е. Заради техните неумения да се справят с проблемите на държавата, страдат и парламентът, и Министерският съвет, каза Радостин Василев след проваленото за втори пореден ден заради липса на кворум пленарно заседание.

"Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма като на XX конгрес на КПСС – „ние сме желязо“. Само в на Георг Георгиев в главата има желязо“, каза Василев. 

Според лидера на МЕЧ на следващите избори партията на Борисов ще бъде шеста политическа сила. Той го призова да се връща в парламента и да крепи това правителство, защото то е последният му шанс. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

радостин василев
