IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Мина се срути в Испания, двама миньори загинаха

Инцидентът е станал в област Астурия

22.11.2025 | 07:05 ч. 1
Pixabay

Pixabay

Двама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания, съобщават местните испански медии, цитирани от ДПА.

При инцидента в испанската автономна област Астурия още един човек беше обявен за изчезнал, но по-късно беше съобщено, че той е успял да избяга от срутването. Един от тунелите на мината се е срутил на около километър и половина от входа.

Засега причините за срутването не са известни. Според синдикатите мината е отговаряла на всички изисквания за безопасност, съобщи телевизия RTVE.

Това е вторият инцидент със смъртен случай в Астурия през тази година. През март петима работници загинаха при експлозия във въглищна мина край Дегана.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мина Испания срутване инцидент миньори загинали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem