FARP: Как ВВС на САЩ планират бързо превъоръжаване на изтребители по време на голяма война

Американските въоръжени сили разполагат с достатъчно ресурси за дозареждане на самолети във въздуха. Тази способност значително разширява обхвата на стратегическите бомбардировачи, изтребителите, самолетите за наблюдение и транспортните самолети и позволява провеждането на глобални операции. Това бе демонстрирано най-наскоро по време на операция „Midnight Hammer“ през юни, при която няколко стелт бомбардировача B-2 Spirit извършиха 18-часов полет от Мисури, за да ударят цели в Иран, преди да се върнат – мисия, която бе възможна благодарение на дозареждането във въздуха, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Въпреки това, превъоръжаването на самолети във въздуха е, поне засега, невъзможно. Съответно, концепцията FARP има за цел бързо превъоръжаване и презареждане на самолети на земята. Американските въоръжени сили провеждат учения по FARP в отдалечени и нетрадиционни места, включително магистрали. Например, в хипотетичен конфликт с Русия, самолети на САЩ и НАТО биха могли да се свържат с наземни елементи на FARP на импровизирани писти близо до бойното поле и да се превъоръжат и презаредят. Такива кацания също така затрудняват насочването на американските самолети, защото противниците не могат да предвидят къде те могат да се превъоръжат и презареждат.

Наскоро Националната въздушна гвардия проведе учения „Distributable Integrated Combat Turn“ (D-ICT) по концепцията FARP. D-ICT е тактика, която има за цел да поддържа изтребителите заредени, въоръжени и готови за действие за по-малко от час. По време на ученията два транспортни самолета C-130, натоварени с гориво и муниции, презареждаха и превъоръжаваха няколко изтребителя F-35 Lightning II и изтребители F-15 Eagle.

„Разпределената ICT е олицетворение на същността на гъвкавото бойно използване“, заяви в прессъобщение подполковник Дъг Феро, командир на 103-та ескадрила за поддръжка на самолети от Националната гвардия на САЩ.

Понякога техниците зареждаха и превъоръжаваха няколко изтребителя едновременно.

„Това позволява на бойните въздушни сили да осигуряват смъртоносна въздушна мощ с безпрецедентна гъвкавост, като използват платформите на мобилните въздушни сили за бързи, разпределени операции“, добави Феро.

Според Националната въздушна гвардия, 103-та ескадрила за поддръжка на самолети е толкова напреднала в операциите FARP, че предоставя образователни курсове на други подразделения.

„D-ICT ни позволява да прожектираме сила бързо, където е необходимо. Разбираме, че в обширните, оспорвани пространства на нашите театри на операции, скоростта и гъвкавостта са от решаващо значение“, заяви полковник Майкъл Блеър от Националната въздушна гвардия, командир на 158-то изтребително крило.

Операциите FARP могат да се окажат критични в сблъсък с Китай или Русия. Ако се изпълнят правилно, те могат да „изтръгнат“ повече излитания от същия брой самолети.