Когато президентът Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., лидерите на опозицията в Москва предупредиха, че решението му ще донесе болка и страдание и на обикновените руснаци. Вечните правила на войната, предсказаха те, означават, че военната агресия, която Путин отприщи срещу Украйна, неизбежно ще се отрази на Русия, пише The Times.

Почти четири години по-късно, въпреки че Кремъл до голяма степен успя да защити сравнително богатите жители на Москва от конфликта, се смята, че стотици руски цивилни, главно в граничните райони, са били убити като пряк или косвен резултат от украинските ответни атаки.

Най-малко 391 руски цивилни са загинали до края на миналата година, според 7×7, независим руски уебсайт, който се противопоставя на нахлуването. Александър Бастрикин, главният следовател на Путин, заяви през май, че повече от 600 руски цивилни са загинали от началото на нахлуването. Не беше възможно да се потвърди твърдението му.

Тази атака дойде, докато президентът Тръмп обмисляше дали да предостави на Украйна крилати ракети „Томахоук“. Те имат обсег от 1550 мили, който би позволил на Киев да удари Москва. Тръмп заяви, че не се стреми към „ескалация“ на войната и иска да знае какво би било целта, ако бъдат предоставени на Украйна.

Не е ясно колко от смъртните случаи сред руснаците са причинени от падащи отломки от украински ракети и дронове, свалени от силите на Кремъл. Други смъртни случаи сред цивилните се твърдят, че са резултат от това, че руски ракети за противовъздушна отбрана не са уцелили целите си и са се разбили в жилищни сгради. Украински военен служител също така заяви, че десетки руски цивилни са били убити от ракети, изстреляни от армията на Путин, докато тя се е опитвала да изгони силите на Киев от Курска област миналата година.

Броят на жертвите в Русия е нищожен в сравнение с броя на загиналите в Украйна от началото на войната. Организацията на обединените нации съобщава, че най-малко 14 116 украински цивилни са били убити в резултат на нахлуването на Путин, включително повече от 730 деца. Истинската цифра вероятно е много по-висока, тъй като е невъзможно да се определи точно колко хора са загинали в райони на страната, които са под руски контрол.

В Украйна мащабът на опустошенията, причинени от силите на Путин, означава, че малко хора изпитват съжаление към цивилните от другата страна на границата.

„Нивото на съчувствие е изключително ниско, дори към децата, защото тяхната нация ни е причинила твърде много страдания. Трудно е да изпитваме състрадание към тях поради широката подкрепа за настоящия режим в Русия“, каза Андрий Пиддубняк, сержант в украинската армия. „Въпреки това, смятам, че умишленото убиване на обикновени цивилни е неуместно. Освен военните, би било много по-добре да се насочим към полицията, държавните служители и всички останали, пряко свързани с руската държава. Това би помогнало за сриване на морала им и вярата им в правителството.“

Освен че убива украински мъже, жени и деца, Русия също така провежда систематични кампании за осакатяване на електропреносната мрежа на Украйна и потапяне на страната в студ и мрак през зимните месеци. Жителите на Киев останаха без ток и вода с часове в петък след последната атака.

Въпреки че президентът Зеленски заяви, че Украйна не атакува умишлено руски цивилни, той предупреди миналия месец, че ще отмъсти след честите руски атаки срещу нейната гражданска енергийна инфраструктура. Още на следващия ден украинска ракета удари топлоелектрическа централа и трансформаторна подстанция в град Белгород, оставяйки жителите му без електричество и причинявайки значителни проблеми с водоснабдяването.

Коментарите на Зеленски преди украинските атаки показват, че те са били умишлено насочване към гражданска инфраструктура, нещо, което е изрично забранено съгласно Женевската конвенция, заяви „Мемориал“, видна руска правозащитна група, която е забранена от Кремъл.

„Ударът не беше инцидент или действие на отделен извършител, а военно престъпление“, пише се в него. „Украйна - жертва на непровокирано пълномащабно военно нахлуване - не е получила безплатен пропуск или морално освобождаване. Военното престъпление си остава военно престъпление, независимо коя страна го извършва.“

Изявлението на „Мемориал“ дойде, след като организацията публикува подробен доклад за руските зверства в Украйна, които тя определи и като военни престъпления. Организацията сподели Нобеловата награда за мир за 2022 г. с Центъра за граждански свободи, украинска правозащитна група, и Алес Беляцки, адвокат по правата на човека от Беларус. Нейният съпредседател, Олег Орлов, прекара пет месеца в затвора в Русия заради противопоставянето си на войната, преди да бъде освободен миналата година при размяна на затворници между Изтока и Запада в Турция.

„Украйна е жертва на агресия и не извършва систематични атаки срещу цивилни обекти в Русия“, каза Александър Черкасов, член на съвета на „Мемориал“.

Той обаче каза, че Украйна рискува да загуби международна подкрепа, ако приеме тактиката на Москва да причинява страдание на цивилното население. Такива атаки, каза той, вероятно биха били „по-опасни за Украйна, отколкото за Русия“, защото би рискувала да загуби моралното си превъзходство.

„Досега това не се е случило“, каза той. „Но ние посочваме, че това е опасен праг.“ Той също така каза, че страданията на руските цивилни не биха били фактор, който да принуди Путин да сложи край на войната.

В Харков, градът в Северна Украйна, който е бомбардиран безмилостно от Русия, Евгений Захаров, ръководител на Харковската група за защита на правата на човека, която е свързана с основаната от Москва група „Мемориал“ от съветската епоха, заяви, че досега няма независими доказателства, че украинските сили са ударили гражданска енергийна инфраструктура в Белгород.