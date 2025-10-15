Скъпотия: Масовите жилища в София вече са на средноевропейски праг

Строителната активност в България е основно фокусирана в жилищния сектор, където има продължаващо търсене, въпреки че цените стигнаха висок праг, който вече е на ръба на възприемането от купувачите. Това коментира Явор Костов, управляващ партньор в консултантска компания, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Това според него в дългосрочен план ще доведе до недостиг на нови качествени офис площи у нас. Офисите продължават да привличат инвеститори, макар и изцяло български, и са най-активният инвестиционен сектор в момента на пазара на бизнес имоти със сделки за над 120 млн. евро към края на третото тримесечие, каза гостът.

"Интересът към покупка на нови жилища за подобряване на жизнения стандарт или с инвестиционна цел се запазва, но има известно задържане", отбеляза той и добави, че причината за това е, че цените на масовите жилища в средния и по-висок клас квартали в София, вече са на средноевропейски праг.

Индустриалните площи също привличат инвеститори

Индустриалните и логистични площи са един от основните сектори, които се наблюдават от инвеститорите у нас и в Европа, каза Костов. В България обаче той не е много голям – възлиза на около 2,4 млн. кв. м, като основната част от тях, близо 70%, са заети за собствено ползване, а спекулативният компонент е много малък, добави той.

„В България стойността на изграждането на индустриален имот значително се повиши, особено след началото на войната в Украйна. Голяма част от строителните материали увеличиха стойността си и аритметиката в сектора стана по-сложна.“

Костов посочи, че строителната себестойност в сектора е нараснала с 30-40% за пет години. Той изтъкна и резкия спад на спекулативните инвестиции, при които компаниите строят, без да имат конкретен ползвател към датата на строителство, а очакват такъв да се намери по време на строителството или след завършване на проекта. Тази тенденция се наблюдава не само в България, а и на европейско ниво и също допринася за повишаването на цените на индустриалните и логистични имоти.

„Спекулативни проекти почти няма - има подготвени терени със съответната документация, с проекти, които търпят широко изменение, но не се стартират, докато не се намери ползвател“, каза гостът. Това, от своя страна, забавя инвестиционната активност, позволява наличните площи да бъдат усвоени и не подлага на натиск текущите инвеститори да държат по-ниски цени, добави той.

Свободните индустриални и логистични площи в България са на ниво от около 1,5% и това води до недостиг на качествени площи на определени локации, където цените вървят нагоре, отбеляза гостът. Към момента наемите на индустриални площи са на исторически връх от 5,6-5,9 евро на кв. м на месец за най-добрите складове на най-добрите локации.

България влиза в радара на някои мащабни регионални и паневропейски инвеститори в имоти, но в никакъв случай не е гореща тема сред тях и не може да се очаква, че те ще започнат да влагат парите си в имоти в страната ни веднага след приемането на еврото от 1 януари догодина, счита събеседникът. "По-скоро ще трябва да изчакаме, за да видим какво ще се случи с икономиката, как ще бъде възприето еврото, ще има ли инфлация и колко ще се повишат цените - не само на стоките от потребителската кошница, а и в по-широк спектър", добави той

„Инвестицията в недвижими имоти е маратон. Хоризонтът ѝ от планирането до реализирането достига между три и пет години, след това изпълнението на проекта отнема още между три и пет години, така че общият хоризонт на инвестицията е между шест и десет години."

Това е дълъг период, в който трябва да се предвидят много фактори - кой и как ще ползва имота, в каква среда ще бъде използван той“, обясни Костов. Тези движещи части трябва да бъдат съобразени преди да се вземе решение за инвестиция в конкретен обект и в конкретна дестинация и страната ни в момента е точно на такъв кръстопът, добави той.

"България изпадна извън инвестиционната активност след Covid, най-вече защото след пандемията големите инвеститори изпитваха затруднения на собствените си пазари", коментира гостът, но добави, че с възстановяването на бизнес активността на основните пазари – Бенелюкс, Германия, Франция, може да се очаква разведряване на общата обстановка в бизнес имотите. Това би трябвало да възстанови и инвестициите в България.

