Тръмп увери Зеленски: Целта е дълготраен мир, ще дадем сигурност на Украйна

Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски проведоха среща в Белия дом, посветена на сигурността на Украйна и възможностите за постигане на траен мир.

„Ще дадем много добра защита и сигурност на Украйна“, заяви Тръмп, като подчерта, че независимо от изхода на днешните разговори с украинския лидер и европейските партньори, американската подкрепа за Киев ще продължи. На въпрос дали това е „краят на американската подкрепа за Украйна“ той отговори:

„Никога не бих казал, че е краят. Това никога не е краят на пътя. Хора умират и ние искаме това да спре.“

Зеленски от своя страна заяви, че Украйна има нужда от „всичко“, свързано с гаранциите за сигурност – силна армия, въоръжение, обучение и разузнавателна подкрепа, които зависят от „големите държави“ като САЩ и съюзниците им. Той благодари за новата инициатива на НАТО, която позволява закупуването на американско оръжие за Украйна, и подчерта нуждата от модерни системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент увери, че страната му е готова да търси „дипломатически начин“ за прекратяване на войната и отново настоя за тристранна среща със САЩ и Русия. „Трябва да спрем тази война, да спрем Русия. И имаме нужда от подкрепа от нашите американски и европейски партньори,“ каза той.

Тръмп не изключи възможността американски войски да участват в поддържането на бъдещо мирно споразумение – развитие, което би означавало значителна промяна в политиката му да избягва военни ангажименти. Той допълни, че ще разговаря по телефона с Владимир Путин след срещите си със Зеленски и европейските лидери, като подчерта, че има „реална възможност“ за тристранна среща. „Ако успеем да проведем такава среща, има голям шанс да сложим край на войната,“ каза американският президент.

Двамата лидери обсъдиха и въпроса за евентуално примирие. Тръмп каза, че харесва „концепцията за прекратяване на огъня, защото веднага спира убийствата“, но предупреди, че тя може да има стратегически недостатъци и предпочете по-широко мирно споразумение.

Сред сериозните теми не липсваха и забавни моменти: Тръмп похвали костюма на Зеленски, след като преди 5 месеца изрази недоволство от посещенията му във военна униформа. Украинският президент пък връчи на Тръмп писмо от съпругата си Олена Зеленска до първата дама на САЩ Мелания Тръмп – жест, който предизвика усмивки в залата.

В обобщение Зеленски благодари на американския президент за „личните му усилия“ да сложи край на войната, а Тръмп увери: „Ще дадем на Украйна много добра защита и сигурност.“