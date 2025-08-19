Тръмп изолира евролидерите от възможност за разговор с Путин

След ключовата среща в Белия дом между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и европейските лидери, остава отворен въпросът дали войната в Украйна е напът да приключи.

"Изглеждаше, че европейските лидери по-скоро са отишли там, за да придадат по-широка дипломатическа подкрепа на президента на Украйна, тъй като той изглеждаше в относително по-слаба позиция след разговорите между Тръмп и Путин”, коментира международният анализатор д-р Мариян Карагьозов. Според него проблемът е, че европейските лидери разполагат с твърде малко средства за влияние върху американския президент”.

Преподавателят и преводач проф. Йонко Мермерски допълни, че самото посрещане на европейската делегация от шефката на протокола, а не от самия Тръмп, е показателно за подхода на американския президент. По думите му Тръмп е направил няколко умишлени неща.

“Първо, абсолютно изолира евролидерите от възможността да достигнат до разговор с Путин, защото Путин беше хулен, оплюван, наричан всякак от администрацията на Байдън, включително и това, че Тръмп многократно каза, че ако той беше президент, тази война нямаше да се случи, което Путин потвърди", каза проф. Мермерски в предаването "България сутрин".

Д-р Карагьозов обърна внимание на нюансите в ролята на Европа. Според него Тръмп и Путин са оставили място за европейско участие в процеса, въпреки че ролята на НАТО като военен гарант остава ограничена.

"Нюансите показват, че по време на съвместната пресконференция между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска двамата не изключиха участието на Европа в процеса по регулиране на украинската война. Путин каза: "Надявам се европейците да не са деструктивни" - т.е. това не изключва европейска роля, докато Тръмп също по някакъв начин каза, че Европейският съюз би следвало да има своя роля", заяви международният анализатор пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Мермерски изтъкна и значението на волята на украинците за военна защита и диалог. Преподавателят подчерта, че мотивацията на населението е ключова за устойчивостта на преговорите и бъдещите гаранции за сигурност.

Експертите се обединиха около идеята, че европейските лидери имат ограничено влияние в преговорите, а ключът към стабилността в региона зависи от комбинацията на дипломатически усилия, военни гаранции и подкрепата на населението в Украйна.

"На практика не само Зеленски, според мен, Европейският съюз също няма карти. Тук в момента най-важното е да дадат подкрепа и да застанат плътно, както всъщност Рюте прави добре, за Тръмп да не се опитват да осуетяват, както се опитваха да осуетят успеха на преговорите между него и Путин", обясни проф. Мермерски.

