Тръмп има вече 5,5 млрд. долара, използва ли президентския пост да трупа богатство?

Тръмп сега е по-богат от всякога. Личното му състояние се оценява на 5,5 млрд. долара. Дали не злоупотребява твърде нагло с президентския пост, за да се обогатява лично? Съмненията не са безпочвени, пише Дойче веле.

Особено по времето на втория мандат Доналд Тръмп постоянно бива упрекван, че се възползва от президентския пост, за да се обогатява. И наистина - той и семейството му са сключили огромен брой сделки с недвижими имоти, криптовалути, облигации и акции, посочва АРД. Кои факти навеждат на мисълта, че става дума именно за лично обогатяване?

Приетият в САЩ през 1978 година специален „Закон за етиката в държавното управление“, който беше реакция на аферата „Уотъргейт“, задължава президентите, вицепрезидентите и другите високопоставени държавни служители ежегодно да декларират доходите си публично, отбелязва германската обществена медия. Контролът над данните се осъществява от Службата за етика в държавната администрация (Office of Government Ethics).

Закупени ценни книжа за над 100 милиона долара

Актуални данни на тази служба сочат, че от 21 януари 2025 г. насам Тръмп е извършил над 600 финансови трансакции и е вложил над 100 милиона долара във фирмени, комунални и държавни ценни книжа. Така е придобил например дялове от Citigroup, Morgan Stanley, Meta, T-Mobile US, The Home Depot, UnitedHealth и много други.

Дяловите му участия обаче са в редица сектори, които могат да извличат ползи от политическите решения на неговото правителство – например от дерегулацията на финансовия пазар. Критиците на Тръмп виждат в това потенциален конфликт на интереси.

Освен това, както посочва АРД, Тръмп разполага със значителни дялове в Microsoft, Blackstone и в собствената си компания Trump Media & Technology Group. Президентът на САЩ притежава и първокласни акции на водещи технологични и промишлени компании като Amazon, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway, PepsiCo, JPMorgan Chase, Coca-Cola и Pfizer.

Тръмп и неговите необичайни сделки

АРД отбелязва, че най-големите единични позиции на Тръмп са в Nvidia с 615 000 до 1,3 млн. долара и в Apple с 650 000 до 1,35 милиона долара, като политическите решения на президента засягат съвсем пряко и двете компании.

Тръмп първоначално забрани на Nvidia изцяло продажбата на чипове за Китай, а наскоро разхлаби това нареждане до известна степен. Но в замяна на това задължи Nvidia да предостави на правителството 15% от приходите си от продажби в Китай – според експерти това е крайно необичаен ход, несрещан в досегашната история на САЩ.

В началото на август Тръмп обяви освен това мита върху внасяните компютърни чипове и полупроводници, които в някои случаи стигат до 100%. Гигантът Apple обаче бе пощаден, защото шефът на концерна Тим Кук обеща на Тръмп да направи допълнителни инвестиции от 100 милиарда долара в САЩ. Още на следващия ден курсът на акциите на Apple се повиши с повече от четири процента.

Бизнесът с имоти в арабските емирства

Последните сделки на Тръмп с недвижими имоти също трудно могат да бъдат отделени от неговите контакти и пътувания като президент. Първото му голямо пътуване в чужбина бе до Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ – а точно в тези държави семейството му осъществява различни проекти.

През май започна строителството на "Trump Tower Jeddah" - 47-етажен луксозен небостъргач на брега на Червено море в Саудитска Арабия. Освен това семейството ще изгражда луксозно голф игрище в Катар "в стила на Тръмп" като част от проект, възлизащ на 5,5 милиарда долара, както и 80-етажен хотел в Дубай с най-високия открит басейн в света.

Огромни печалби от криптовалути

АРД пише, че Тръмп печели много и от инвестициите си в криптовалути.

Американското списание „Forbes“ написа през юни, че само през последните девет месеца Тръмп навярно е спечелил около един милиард долара от криптовалути – от Trump Meme Coin и от дяловете си в World Liberty Financial.

През юли неговата холдингова компания Trump Media & Technology обяви, че е инвестирала два милиарда долара в Bitcoin и други криптовалути. Явно никак не е случайно, че Тръмп, който се е самообявил за „криптопрезидент“, се ангажира активно за дерегулацията на сектора.

Наскоро „The New Yorker“ написа, че Тръмп, децата му и техните партньори са спечелили над 3,4 милиарда долара от началото на първия му президентски мандат досега. При това е почти сигурно, че повечето сделки, трансакции и инвестиции нямаше да бъдат осъществени, ако Тръмп беше останал обикновен бизнесмен, посочва германската обществена медия.

Критиците на Тръмп са особено разгневени от това, че за разлика от предишни президенти на САЩ той не прехвърля собствеността си на доверителен фонд, който да я управлява, а поверява това на децата си - в противоречие с твърдата разделителна линия между частните сделки и обществения пост.

Тръмп е по-богат от всякога

Основателен е въпросът дали Тръмп не злоупотребява по невиждан досега начин с поста си, за да се обогатява лично. Отказът да повери бизнеса си на доверителен фонд определено го прави уязвим, пише АРД. А обвинението за конфликт на интереси не изглежда безпочвено.

Тръмп и неговото семейство отхвърлят тези упреци. Но е факт, че по данни на списание "Форбс" състоянието на президента Доналд Тръмп в момента възлиза на 5,5 милиарда долара – а това означава, че е по-богат от когато и да било преди.