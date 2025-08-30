Американското правителство вече вижда, че лидерите на страните от Европейския съюз протакат уреждането на конфликта в Украйна, поставяйки невъзможни искания. Това мнение изрази специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.
„Дори Вашингтон сега го вижда - лидерите на ЕС удължават конфликта в Украйна с невъзможните си искания. ЕС трябва да спре да подкопава реалния мирен процес. ЕС трябва да спре да следва неуспешната логика на бившия президент на САЩ Джо Байдън. ЕС трябва да избере дипломацията пред фалшивите наративи“, написа Дмитриев в социалната мрежа X, добавяйки, че „подстрекателите на войната“ в ЕС са разкрити.
JUST IN: Even Washington now sees it—EU leaders are prolonging the conflict in Ukraine with impossible demands.
EU should stop sabotaging a real peace process. EU should drop Biden’s failed logic. EU should choose diplomacy, not false narratives. 🕊️
По-рано порталът Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че служители на администрацията на Вашингтон подозират, че редица европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна.