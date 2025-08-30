IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Дмитриев: Дори САЩ виждат, че лидерите на ЕС удължават конфликта в Украйна

Подстрекателите на войната са разкрити

30.08.2025 | 21:57 ч. Обновена: 30.08.2025 | 22:16 ч. 1
Американското правителство вече вижда, че лидерите на страните от Европейския съюз протакат уреждането на конфликта в Украйна, поставяйки невъзможни искания. Това мнение изрази специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

„Дори Вашингтон сега го вижда - лидерите на ЕС удължават конфликта в Украйна с невъзможните си искания. ЕС трябва да спре да подкопава реалния мирен процес. ЕС трябва да спре да следва неуспешната логика на бившия президент на САЩ Джо Байдън. ЕС трябва да избере дипломацията пред фалшивите наративи“, написа Дмитриев в социалната мрежа X, добавяйки, че „подстрекателите на войната“ в ЕС са разкрити.

По-рано порталът Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че служители на администрацията на Вашингтон подозират, че редица европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

ЕС Кирил Дмитриев Русия Украйна война САЩ
