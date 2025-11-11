IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Бомба избухна в офис на застрахователна компания във Франция

Взривното устройство било поставено в колет

11.11.2025 | 07:40 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания в централния френски град Монлюсон в понеделник, ранявайки един човек, съобщиха властите. Застрахователната компания заяви, че „осъжда най-категорично всеки акт на насилие или престъпно поведение, насочено срещу нейните служители, операции или активи“, но не даде информация за мотива на нападението. 

Предметът е избухнал, докато писма и колети са били събирани от пощенската кутия на офиса, се казва в изявление на регионалните власти. Прокурорът на Монлюсон Кристиан Магре заяви, че раненият мъж е 34-годишният син на управителя на агенцията.

Експерти по обезвреждане на бомби са огледали офиса, преди експертите по местопрестъпленията да започнат работа. /БНР

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бомба офис франция колет
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem