Новини

Спецгрупи като в "Недосегаемите" ще разбиват мафията за пране на пари

В тях ще се назначават хора от финансовото разузнаване на ДАНС, МВР, НАП и митниците

11.11.2025 | 07:00 ч. 22
Министър Митов, временният американски посланик и представители на наши и американски служби на среща по темата за прането на пари МВР. Снимка МВР

Кабинетът създава специални групи, които ще противодействат на мафията за пране на пари. Те ще бъдат по американски модел, със специални правомощия, досущ като в легендарния филм "Недосегаемите".

Това става ясно от пуснат в правителствения портал за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. 

В групата ще  влизат служители с необходимата компетентност от Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Министерството на вътрешните работи, дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, дирекция „Е“ в Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ към министъра на финансите и Национална агенция за приходите към министъра на финансите.

"Така се обединяват ресурси и информация от правоприлагащите структури за противодействие на изпирането на пари. По този начин ще се постигне координация и значително по-голяма ефективност в действията по противодействието на изпирането на пари. Чрез обединяването на служители от различните компетентни служби, Специализирана оперативна група ще разполага с по-широк кръг от правомощия, експертиза и ресурс", пишат в мотивите авторите на правителственото постановление. 

Идеята бе обсъдена преди няколко дни на среща на българските и американски специални служби в присъствието на министър и посланик.

"Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл, ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, и екипа по сигурността на американското посолство. В срещата участваха и зам.-директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов", написаха тогава от вътрешното министерство.

Основна тема на разговорите била американският модел на създаване на Специализирани оперативни групи (СОГ) за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби.

„Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заявил министър Митов.

Той информирал американските партньори, че вече е определил борбата с прането на пари като първата сфера на разследвания, за които ще бъде създадена СОГ с участието на полицейски служители от ГДНП и ГДБОП, както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Явор Серафимов. Той доскоро беше шеф на ГДБОП, а след това бе сложен за зам.шеф на националната полиция. /Сега

