Русия застрашава Европа, след като удари подстанции в две украински АЕЦ

Украйна обвини Русия в „умишлено застрашаване на ядрената безопасност в Европа“ след удари по електроцентрали, захранващи две големи атомни електроцентрали.

Андрий Сибиха, украинският външен министър, призова за спешно заседание на съвета на управителите на Международната агенция за атомна енергия, след като атаките поразиха подстанции, свързани с атомните електроцентрали Хмелницка и Ровно, пише The Telegraph.

„Това не бяха случайни, а добре планирани удари“, каза Сибиха, призовавайки „всички държави, които ценят ядрената безопасност, особено Китай и Индия, да поискат от Русия да спре безразсъдните атаки срещу ядрената енергия, които рискуват катастрофален инцидент“.

Киев постоянно обвинява Русия за нападения срещу ядрени съоръжения и риск от катастрофа, като най-скоро това се случи с атомната електроцентрала в Запорожие, която беше принудена да разчита на резервни дизелови генератори в продължение на месец, след като беше откъсната от електрическата мрежа на Украйна.

В неделя електричеството все още беше прекъснато в голяма част от страната за период между 8 и 16 часа, докато се извършваха ремонти, а Светлана Гринчук, министър на енергетиката на Украйна, заяви, че атаките са били „една от най-трудните нощи на цялата пълномащабна война“.

В отговорни украински удари в руските гранични райони, местните власти заявиха, че над 20 000 души в Белгород са останали без ток, докато удар с дрон над Воронеж е причинил локални прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

В допълнителен удар за Украйна, над 5 милиарда долара (4 милиарда британски паунда) американски оръжия, предназначени за партньори от НАТО и Украйна, са били блокирани от спирането на работата на правителството на САЩ във Вашингтон.

Доставките на оръжие до съюзници като Дания, Хърватия и Полша - доставки на усъвършенствани ракети въздух-въздух със среден обсег (Amraam), бойни системи Aegis и леки ракетни системи Himars, наред с други - са били забавени поради безизходицата.

Не е ясно къде в крайна сметка са били насочени всички доставки, но трансферите на оръжие към членовете на НАТО често са насочени към укрепване на отбраната на Украйна.

През октомври източник от украинското правителство заяви пред изданието, че Киев се опасява, че доставката на американско оръжие може да се забави при достигането му до бойното поле поради спирането на операциите.

Призракът от недостиг на оръжия ще бъде огромна грижа за Киев и неговите съюзници на фона на тревожния контекст на мащабни руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Също в неделя руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като каза пред руската държавна агенция РИА Новости, че двамата „са разбрали необходимостта от редовна комуникация“ след прекратените разговори миналия месец.

„Ето защо общуваме по телефона и съм готов да провеждам лични срещи, когато е необходимо“, добави той.

Той беше обект на слухове за разрив с Владимир Путин, след като руският всекидневник „Комерсант“ твърди, че Лавров „умишлено се е отсъствал“ от скорошно ключово заседание на Съвета за сигурност.

Лавров, който е външен министър повече от 21 години, беше отказан след напрегнат телефонен разговор с Рубио, който според някои е довел до внезапното отлагане на планираната среща на върха между лидерите на САЩ и Русия в Будапеща.

Москва бързо отрече слуховете за вътрешни конфликти, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери в петък, че в тях „няма нищо вярно“ и потвърди, че Лавров ще продължи да бъде външен министър.