Русия губи петролни приходи в критичен момент за икономиката си

Жизненоважните приходи на Русия от петрол и газ са се сринали с 27% през октомври спрямо година по-рано, показват данни на Министерството на финансите - рязък удар върху финансите на Кремъл от военното време , точно когато новите американски санкции затягат гайките върху енергийния ѝ износ, пише BI.

Москва е събрала 888,6 милиарда рубли, или 10,9 милиарда долара, от данъци върху петрол и газ, което е по-малко от около 1,2 трилиона рубли през октомври 2024 г., показват официални данни, публикувани в четвъртък. Стръмният спад дойде на фона на слабите цени на суровия петрол, по-силната рубла и затягането на западните санкции заради руската инвазия в Украйна.

През първите 10 месеца на 2025 г. приходите от петрол и газ възлизат на 7,5 трилиона рубли, което е спад от 9,5 трилиона за същия период на миналата година - спад от над 2 трилиона рубли, или 21%.

Този натиск ще се засили. В края на октомври Министерството на финансите на САЩ санкционира финансовите подразделения на „Роснефт“ и „Лукойл“, най-големите руски петролни компании, които заедно произвеждат около 3 милиона барела на ден – близо половината от морския износ на петрол на страната.

Въпреки че първоначално имаше опасения, че новите ограничения биха могли да затегнат световното предлагане и да повишат цените, пазарите до голяма степен ги отхвърлиха след първоначалния скок.

Фючърсите на американския West Texas Intermediate се търгуват около 60 долара за барел, докато международните цени на суровия петрол Brent се движат близо до 64 долара - и двата вида са надолу с около 15% от началото на годината на фона на изобилното предлагане и слабото търсене.

Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стокови стратегии в ING, написа в петъчна бележка, че липсата на влияние върху цената на петрола показва, че пазарът не очаква големи загуби на предлагане.

Въпреки че Русия успя да пренасочи голяма част от суровия си петрол чрез „флот в сянка“, незападни застраховки и платежни системи, различни от долари, купувачите все още може да се сблъскат с нарастващи рискове от неспазване на изискванията съгласно последните американски санкции.

„Вероятно въздействието ще се отрази повече върху цените, отколкото върху наличността, като Русия ще трябва да предложи по-големи отстъпки, за да компенсира купувачите за по-висок правен и логистичен риск“, пише Бриджит Пейн, ръководител на енергийните прогнози в Oxford Economics, в доклад от края на октомври.

Пейн каза, че допълнителните разходи за застраховка и финансиране се равняват на премия от санкциите за руския суров петрол. Тази премия, добави тя, ще разшири отстъпката до международните сортове и ще намали нетните приходи на Москва.

Според данни на Министерството на икономическото развитие от миналата седмица, руската икономика е нараснала с 0,6% на годишна база през третото тримесечие. Икономиката е намаляла от 1,1% през второто тримесечие и 1,4% през първото тримесечие, което е рязко забавяне след бума по време на войната, подхранван от огромните разходи за отбрана и държавните субсидии.

Докато администрацията на президента Владимир Путин е изправена пред нарастващо фискално напрежение, Вашингтон – все още търсещ дипломатически пробив в Украйна – сигнализира, че иска да поддържа ниски цени на енергията и инфлацията под контрол, като същевременно затяга санкциите, които биха могли да източат военния бюджет на Москва.

Но президентът Доналд Тръмп изглежда става все по-нетърпелив от липсата на напредък.