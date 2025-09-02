През Монголия до Китай: "Газпром" ще прави газопровод "Силата на Сибир 2"

Руската компания „Газпром“ подписа правно обвързващо споразумение за изграждане на газопровода „Силата на Сибир 2“ до Китай през Монголия и се съгласи да разшири доставките по два други маршрута.

Производителят на газ ще доставя до 50 милиарда кубически метра годишно чрез „Силата на Сибир 2“ в продължение на 30 години, съобщиха руски новинарски агенции, цитирайки главния изпълнителен директор Алексей Милер в Пекин. Цената на горивото ще бъде по-ниска от тази, която „Газпром“ в момента таксува клиентите си в Европа, каза Милер според съобщенията.

С постигането на споразумение за новия тръбопровод „Газпром“ се стреми да разшири ролята си на ключов доставчик на газ по тръбопроводи за азиатската държава и частично да замести по-ниските европейски доставки след инвазията в Украйна.

Производителят се съгласи да увеличи потоците към Китай по съществуващия маршрут „Силата на Сибир“ с още 6 милиарда кубически метра годишно, според съобщенията. Настоящият му годишен капацитет е 38 милиарда кубически метра.

Потоците през бъдещата далекоизточна връзка с Китай, планирана да започне през 2027 г., също ще бъдат над първоначално планираните 10 милиарда кубически метра годишно, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Китайският лидер Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин се срещнаха за кратко в Пекин, напомняйки за тесните отношения, които двамата развиха след нахлуването на Москва в Украйна.

Си приветства Путин на срещата във вторник, като го нарече „стар приятел“. Той добави, че „отношенията между Китай и Русия са издържали изпитанието на променящите се международни обстоятелства“ и каза, че те са добър пример за „приятелство между съседите, всеобхватна стратегическа координация и взаимноизгодно сътрудничество“.

Путин благодари на Си за „топлото посрещане, оказано на цялата ни делегация“. „Тясното ни взаимодействие отразява стратегическия характер на отношенията между Русия и Китай, които са на безпрецедентно високо ниво“, добави Путин.

Си и Путин сближиха народите си след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г. Си използва среща на блока за сигурност на Шанхайската организация за сътрудничество и голям военен парад в китайската столица тази седмица, за да затегне връзките си с Путин и други световни лидери, особено с индийския премиер Нарендра Моди.

Този дипломатически тласък идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мита на държави по света, включително Китай и Индия, върху техния износ.

Путин е на посещение в Пекин за парада на Си Дзинпин, който отбелязва 80-годишнината от края на Втората световна война. Това е вид връщане на услуга за Си, който посети Москва по-рано тази година за подобно събитие, отбелязващо триумфа на Русия над нацистите.

Топлите отношения са от полза и за двете страни, докато руската икономика се бори със западните санкции, наложени заради нападението ѝ срещу Украйна. Двустранната търговия достигна нов рекорд от 245 милиарда долара през 2024 г., което е с 68% повече от 2021 г., според данни на китайските митнически власти.

Путин също така присъства на събитието на ШОС в Тиендзин, близо до Пекин, през последните два дни. Си използва това събитие, за да събере най-близките си международни съюзници. Това се случва във време на засилено глобално напрежение, тъй като митата на Тръмп нарушават международните търговски потоци, а регионалните войни продължават да се разпалват.

Без да назовава никоя държава, Си призова ШОС да „се противопостави на манталитета на Студената война, блоковата конфронтация и практиките на тормоз“ – завоалиран намек за това, което Пекин вижда като тактика на САЩ за насилствено отношение в търговската война.