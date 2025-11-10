Генералният прокурор поиска освобождаването под съдебен контрол на Никола Саркози

Френската прокуратурата поиска освобождаването под съдебен контрол на бившия френски президент Никола Саркози, който е в затвора от 20 дни след осъждането му по делото за либийското финансиране на президентската му кампания през 2007 г., по време на заседание пред Апелативния съд в Париж.

„Рискът от неправомерно съгласуване и натиск върху свидетелите обосновава искането за поставяне под съдебен контрол“, заяви генералният прокурор Дамиен Бруне, като поиска „да бъде уважено искането на Никола Саркози“ да бъде освободен.

Престоят на Никола Саркози в затвора е „много труден“, „изтощителен“, „кошмар“, заяви самият бивш президент по време на разглеждането на молбата му за освобождаване пред Апелативния съд в Париж, съобщи RFI.

„Трудно е, много е трудно, със сигурност е така за всеки затворник, бих казал дори, че е изтощително“, посочи той и допълни, че иска да отдаде почит на персонала на затвора, който е „направил този кошмар поносим“.

„Знам, че това не е мястото да се спори по същество по моя случай. Но никога не съм имал идеята или безумното намерение да искам пари от г-н Кадафи. И никога няма да призная нещо, което не съм направил. Винаги съм откликвал на всяка призовка от съда. Никога не съм си представял, че ще навърша 70 години и ще отида в затвора. Това е наложено изпитание. Трудно е, много трудно. Оставя своя отпечатък върху всеки затворник, защото е изтощително. Осъзнавам сериозността на обвиненията срещу мен, но три седмици в затвора Ла Санте няма да променят отношението ми. Аз съм французин, г-н президент, семейството ми е във Франция. И ще спазвам всички задължения, които са ми наложени.“ Искам да отдам почит на служителите на затвора, които проявиха изключителна човечност и направиха този кошмар поносим“, заяви Саркози.

Апелативен съд в Париж ще реши днес в 13,30 часа дали бившият френски президент Никола Саркози, който излежава петгодишна присъда във връзка с аферата с Либия, може да бъде освободен от затвора, предаде ДПА.

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва.

Адвокатите на 70-годишния Саркози веднага подадоха молба за освобождаването му, като се очаква съдът да се произнесе по нея още тази сутрин.

Либийската афера се основава върху твърденията, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен.