Арестуваха трима туристи, позирали голи зад Хеопсовата пирамида

Полицията в Египет арестува трима туристи, които са позирали голи в района на пирамидите в Гиза, нарушавайки законите и нормите за приличие в Египет, съобщи в. "Ал Ахрам".

Първоначалното разследване показва, че заподозрените са направили опит да се снимат голи зад Хеопсовата пирамида. Властите са ги задържали на място веднага.

По време на разпита туристите са направили признания, като са обяснили, че не познават египетското законодателство, което забранява подобно поведение. Те заявили още, че такива действия не са криминализирани в родните им държави.

На този етап няма информация за националността на туристите.

Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на съответната прокуратура.