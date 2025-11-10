Новият бюджет изпраща сигнал “не инвестирайте в България”?

Председателят на организацията на високотехнологичните компании БРАИТ Илия Кръстев заяви в предаването “България сутрин”, че цяла Европа икономически не е в най-доброто си състояние.

“В България последните месеци съвсем последователно намалява износът, индустриалното производство. Влизаме в еврозоната не особено готови да привличаме инвестиции. За промени като увеличаване на данъчно-осигурителната тежест управляващите използват трика, че осигуровките не били данъци. Те се вдигат с 2 процентни пункта, което реално е 10%, а за 2027 г. е заложено още 5%”, обясни Кръстев.

Според него данък “Дивидент” не е наказание за хората, които правят бизнес, а за цялото общество. Той има отношение към износа, инвестициите.

"С тези две промени се увеличава значително разходът за труд и се увеличава разходът за инвестиции и капитал, когато България може да се позиционира като сигурна дестинация за нови инвестиции. Изпращаме сигнал - "не инвестирайте в България", категоричен е Кръстев.

Според него е погрешно обвързването на минималната работна заплата със средната за страната.

Пред Bulgaria ON AIR Христина Христова, бивш социален министър, заяви, че новият бюджет не е бил достатъчно обсъден със социалните партньори, гражданското общество - за по-широка експертиза.

Пенсионна реформа

"Ако следваща годината не може да се съберат вноските, ще има проблеми с изплащането на пенсиите. Аз си давам сметка за затрудненията на хората, заложиха по-голяма събираемост, но тези приходи няма да могат да действат 12 месеца, само 8, защото бюджетът е от април месец", каза Христова.

Бившият социален министър добави, че в България ранното пенсиониране е широко разпространено, а при него има кратък период на осигуряване и дълъг период на потребяване, което прави страната ни уникална в Европа в това отношение.

Кръстев подчерта, че цената я плащат всички работещи на трудови договори.

В частния сектор работят 1,9 млн. души на трудови договори, в публичния - 600 хиляди, от които около 90 хиляди не плащат социални осигуровки. В същото време пенсионерите в страната са около 2,1 млн.

"Годишно България губи около 50 хиляди души от трудовата сила. Ако продължи тази тенденция, как хората на трудови договори могат да издържат цялата система? Ние всички ще плащаме повече, без ясна представа къде ще свърши това без реформа", настоя председателят на БРАИТ.

Екс социалният министър пък призова заплатите да се увеличат по разумен начин.

