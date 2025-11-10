IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Грозно: Вандали разбиха арт инсталация в старозагорски парк

Творенията от естествени материали бяха създадени в парк Бедечка

10.11.2025 | 12:11 ч. 25
Снимка: Facebook/Запазете Бедечка

Снимка: Facebook/Запазете Бедечка

Вандали разбиха естествена арт инсталация в старозагорски парк, съобщиха в своята Facebook страница от сдружението "Западете Бедечка".

Творенията от естествени материали бяха създадени в парк Бедечка по време на инициатива Бедечка ленд арт / Симпозиум и само ден по-рано бяха официално преставени пред медии и приятели на съвременното изкуство.

Още първата нощ обаче инсталацията е била вандализирана.

"Този акт на ненормална и нехуманна подигравка с труда на артистите НЯМА ДА НИ СПРЕ. Творбите ще бъдат възстановени, а в парка ще бъдат монтирани охранителни камери. За целта започваме кампания по събирането на 1,000 лв., с които да финансираме закупуване и монтиране на камерите. Може да откриете банковата сметка за дарения в коментарите”, написаха от сдружението, което всяка година организира и станалият традиционен в началото на лятото "Бедечка фест", както и множество други инициативи, свързани със запазването на зелените площи в Стара Загора.

