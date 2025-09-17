Русия ще помогне на Китай да изпревари САЩ в ядрената енергетика

Според ръководителя на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, Русия ще помогне на Китай да постигне целта си да достигне 100 гигавата (GW) ядрена енергия и да изпревари Съединените щати като най-голям производител на ядрена енергия в света. Досега Русия е помогнала за изграждането на четири ядрени реактора в Китай и ще построи още четири, пише за TNI Емили Дей, писател и редактор с експертиза в областта на геополитиката, ядрената енергия и глобалната сигурност.

Въпреки че Съединените щати в момента управляват най-голямата ядрена мрежа с 97 GW инсталирана мощност, те са добавили само два нови реактора от 2015 г. насам. За разлика от това, Китай е построил 35 нови реактора през същия период. За да постигне целта на Пекин, ще е необходим огромен внос на уран и гориво, а Русия вече има планове да осигури затворен цикъл на ядрено гориво, базиран на руска технология, което ще позволи на Китай да преработва отработено гориво. Засиленото сътрудничество между Китай и Русия прави стремежа на Съединените щати за увеличаване на производството на ядрена енергия още по-критичен. Ако Вашингтон се надява да запази лидерството си в ядрения сектор – стълб както на чистата енергия , така и на националната сигурност – той трябва да предприеме всички осъществими стъпки за разширяване на новото ядрено строителство, усъвършенстване на технологиите от следващо поколение и укрепване на местната индустрия за ядрено гориво. Неспособността за смислена конкуренция с Китай и Русия рискува да доведе до загуба на технологично лидерство, норми за развитие на ядрената енергетика и геополитическо влияние в един от най-стратегически важните енергийни пазари.

Южна Африка изглежда полага основите за мащабно възраждане на ядрената енергетика,

с планове за добавяне на 10 GW ядрен капацитет през следващите 10-15 години и възстановяване на вътрешния цикъл на ядрено гориво. В реч на Световния ядрен симпозиум, заместник-генералният директор Зизамеле Мбамбо подчерта необходимостта Южна Африка да стане „самодостатъчна по цялата верига за създаване на стойност в ядрената област“ и посочи неотдавнашното удължаване на жизнения цикъл на блок 1 на Коеберг. Южна Африка, която в момента разполага с два ядрени реактора , които съставляват пет процента от електроенергията ѝ, планира да възстанови програмата си за модулни реактори с каменист слой, да проучи малки модулни реактори (SMR) и да започне работа по нов реактор за радиоизотопи. Вече е издадено екологично одобрение за обект близо до Коеберг, който може да побере 4,6 GW капацитет. Въпреки това, главният изпълнителен директор на Южноафриканската корпорация за ядрена енергия, Лойисо Тябаше, отбеляза, че застъпничеството е важно за общественото одобрение и че трябва да се подчертаят икономическите ползи от ядрената енергия. Планът за разширяване на ядрената енергетика е похвален, тъй като Южна Африка се справя със значителни енергийни и инфраструктурни предизвикателства. През 2023 г. прекъсванията на товара прекъснаха електропреносната мрежа за 290 дни, като през 2024 г. това се подобри, като бяха само 69 ​​дни прекъсвания. Недостигът на вода обаче все още представлява значителен риск, като цените на водата се повишиха с 50% от 2020 г. насам, което създава допълнителни пречки за енергоемките индустрии като ядрената енергетика.

Проект за добив на уран, проектът Dewey Burdock , в Южна Дакота, е избран за федералния ускорен процес на издаване на разрешения FAST-41. Въпреки че процесът не гарантира одобрение, той значително го рационализира, като се елиминира приблизително 18 месеца време за преглед. Проектът е в застой от приблизително две десетилетия, но според настоящите планове той може да бъде одобрен чрез федерални процеси някъде следващата година. Процесът FAST-41 попада под Дял 41 от Закона за фиксиране на американския наземен транспорт , който президентът Барак Обама подписа в края на 2015 г. При първата администрация на Тръмп минното дело беше добавено като сектор по FAST-41. Проектът допълнително подкрепя изпълнителните заповеди (EO) на Доналд Тръмп относно ядрената енергетика , по-специално заповедта „Незабавни мерки за увеличаване на производството на американски минерали“, и неговата визия за съживяване на местната ядрена индустрия, част от програмата на Тръмп за енергийно господство .

Съединените щати се присъединяват към Китай, Япония и Обединеното кралство в увеличаването на инвестициите в термоядрена енергия

Министерството на енергетиката (DOE) обяви инвестиции в размер на 134 милиона долара за укрепване на лидерството на САЩ в областта на термоядрения синтез, област, която мнозина виждат като следващата граница на чистата енергия. По-голямата част от финансирането – 128 милиона долара – ще бъде предоставено на седем екипа по програмата Fusion Innovative Research Engine (FIRE), а допълнителни 6,1 милиона долара ще финансират 20 проекта чрез програмата Innovation Network for Fusion Energy (INFUSE). Тези проекти ще включват изследвания върху разработването на лазерни технологии, обучение с изкуствен интелект (ИИ) и високотемпературни свръхпроводящи магнити. Тези инвестиции са част от мисията на Доналд Тръмп да освободи американската енергетика и да продължи технологичното развитие у дома. Термоядрената енергия отбелязва бум в световен интерес , „с близо 2,7 милиарда долара, инвестирани в термоядрен синтез от юли миналата година“, а Европа и Китай чупят световни рекорди за устойчиви плазмени реакции.