Роман от Александра Мусолини, посветен на съпругата на Дучето, излиза в Италия

На 23 септември италианското издателство Piemme ще публикува книгата „Benito. Le rose e le spine“ („Бенито. Розите и тръните“) от бившия евродепутат Алесандра Мусолини, съобщи австрийската информационна агенция АПА.

На фона на селския живот в Северна Италия в края на XIX век, характеризиращ се с бедност, социална несправедливост и политически идеализъм, Мусолини разказва за живота на прочутия си дядо Бенито от гледната точка на съпругата му Ракеле Гуиди. Романът е базиран на семейни спомени и оригинални документи и предлага непозната досега картина за живота на Ракеле – като жена, съпруга и свидетел на исторически събития.

Историята проследява бурната и сложна любовна връзка между Ракеле и Бенито Мусолини: двамата млади хора със скромен произход растат заедно, губят се и се намират отново – в живот, изпълнен със самота, тишина, предателство и болка, докато голямата европейска история се разгръща около тях, безразлична към личната им драма.

62-годишната Алесандра Мусолини е била член на парламента повече от 30 години. През 2024 г. публикува романа Il gioco del buio („Играта на мрака“). Тя е дъщеря на сина на Дучето - Романо Мусолини, и първата му съпруга Мария Шиколоне, сестра на филмовата звезда София Лорен. От 1992 до 2004 г. и от 2008 до 2013 г. тя е член на италианската Камара на депутатите, след това на Сената до 2014 г. От 2014 до 2019 г. е член на Европейския парламент. Преди политическата си кариера Мусолини, подкрепяна от леля си София Лорен, работи като актриса и модел, припомня АПА.

(БТА)