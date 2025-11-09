IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

МС обясни защо ДАНС е влязъл в "Лукойл", гарантират сигурността на рафинерията

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност

09.11.2025 | 20:59 ч. 55
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на Лукойл - елементи на критичната инфраструктура на територията на България, съобщиха от Министерски съвет.

След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания Лукойл и в контекста на инциденти в обекти на Лукойл в няколко европейски държави.

Свързани статии

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл-България ЕООД.

ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба. Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Министерски съвет Лукойл ДАНС сигурност МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem