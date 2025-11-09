Заради блокадата на правителството: САЩ спряха доставките на оръжия за НАТО и Украйна

Продажбата на американски оръжия на съюзниците от НАТО, включително на Украйна, е блокирана поради спирането на работата на правителството. Това съобщи Axios.

„Износът на оръжия от САЩ на стойност над 5 милиарда долара в подкрепа на съюзниците от НАТО и Украйна е бил преустановен поради спирането на работата на правителството, според оценката на Държавния департамент, предоставена на Axios“, заяви уебсайтът.

Спирането на работата на федералното правителство засегна, по-специално, доставките на ракети AMRAAM, както и бойните системи Aegis и HIMARS.

Миналия месец броят на служителите в Държавната служба за военно-политически въпроси е възлизал на едва една четвърт от персонала, каза един от служителите. Поради това доставките на ракети и бойни системи за съюзниците от алианса са били преустановени.

„Това [спирането на работата на правителството] нанася голяма вреда както на нашите съюзници и партньори, така и на американската промишленост, като затруднява доставката на много от тези критично важни средства в чужбина“, заяви служителят.

Отбелязва се, че това е поредният пример за спиране на програми и забавяне на дейността във федералните клонове на правителството.

Последствията от най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ оставят милиони американци в несигурност, което поражда опасения за икономически спад.