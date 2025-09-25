Тръмп: Разследва се саботаж на ескалатора в ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба Сикрет сървис разследва по думите му "саботаж" в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука са нарушили появата му пред световната организация ден по-рано.

Тръмп написа в публикация в "Трут Соушъл", че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента.

Той също така заяви, че телепромптерът му е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.

"Не едно, не две, а три много зловещи събития", написа Тръмп.

Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване. Той съобщи, че Сикрет сървис разследва случая.

(БТА)