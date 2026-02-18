Ремонт след ремонт: Разкопани и изоставени улици в Кърджали

В платформата на Helpbook.info редовно ни пишат от град Кърджали за различни нередности.

През последните дни получихме следния сигнал:

"С настоящото писмо бих желала да отправя официално запитване относно извършваните строително-ремонтни дейности в кв. "Байкал", гр. Кърджали, и по-конкретно състоянието на ул. „Кирил и Методий“.

Преди Нова година улицата беше разкопана, но към настоящия момент – повече от два месеца по-късно – тя продължава да бъде в състояние на черен път с дълбоки локви, кал и изключително затруднен достъп както за пешеходци, така и за автомобили. Създалата се ситуация причинява сериозни ежедневни неудобства на живущите, както и предпоставки за инциденти и материални щети.

При извършените дейности беше изкъртен достъпът до гаражите, както и подобренията, които хората бяха направили с лични средства, за да осигурят нормален и удобен достъп до имотите си. До момента няма възстановяване на разрушените участъци, нито се наблюдава активна работа по приключване на ремонта.

Същевременно се разкопават и други улици в квартала, включително по направлението към болницата, при положение че вече започнатите обекти остават незавършени. Това създава сериозно недоумение сред жителите и усещане за липса на координация и планиране.

В тази връзка моля да ни бъде предоставена официална информация:

Каква е причината за разкопаването на ул. „Кирил и Методий“ непосредствено преди Нова година и какъв проект наложи това спешно започване на дейностите? Какви са конкретните срокове за завършване на ремонта и цялостното възстановяване на пътната настилка?

Предвижда ли се възстановяване на разрушения достъп до гаражите и прилежащите участъци?

Каква е причината да се започват нови разкопавания в квартала, преди да бъдат завършени вече започнатите обекти?

Съществува ли изготвен график за изпълнение на ремонтните дейности и кой осъществява контрол върху спазването на сроковете?

Какви временни мерки ще бъдат предприети за осигуряване на нормален достъп и безопасност до окончателното завършване на ремонтите?

Моля за писмен отговор в законоустановения срок, тъй като продължителното оставяне на улиците в разкопано състояние създава сериозни затруднения за жителите на кв. "Байкал" и е недопустимо в подобен мащаб и срок.“ (целият сигнал - тук)

