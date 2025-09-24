Какво каза Тръмп в речта си пред ООН? Седем ключови момента

От венецуелските наркокартели до липсата на климатици в Европа, първата реч на президента Тръмп пред ООН от шест години обхвана широк кръг от теми.

Президентът на САЩ многократно говореше за имиграцията и изменението на климата и изглеждаше невъзмутим от перспективата да обиди аудиторията си, за да изрази тезата си, пише "The Times".

Тръмп заяви, че е разрешил седем "неприключими" войни, докато активизира кампанията си за Нобеловата награда за мир.

Тръмп изброи конфликтите между Армения и Азербайджан, Тайланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Сърбия и Косово, Демократична република Конго и Руанда, Израел и Иран, Египет и Етиопия.

"Тъжно е, че аз трябваше да правя тези неща, вместо Организацията на обединените нации", каза той, задавайки риторичен въпрос: "Каква е целта на Организацията на обединените нации?" Той добави, че всичко, което ООН прави, е да пише „писма със силни думи“ и да говори с "празни думи".

"Но за мен истинската награда ще бъдат синовете и дъщерите, които ще живеят, за да растат с майките и бащите си, защото милиони хора вече не биват убивани в безкрайни и неславни войни."

След като по време на държавното си посещение миналата седмица заяви пред сър Киър Стармър, че миграцията унищожава Великобритания, Тръмп се върна към позната тема, когато обвини сър Садик Хан, кмета на Лондон, в опит да наложи шариата, ислямския закон, в столицата.

"Гледам Лондон, където има ужасен кмет – ужасен, ужасен кмет – и той се е променил толкова много, толкова много. Сега искат да въведат шериата, но сме в различна държава", каза той.

"Както имиграционните, така и самоубийствените им енергийни идеи ще бъдат смъртта на Западна Европа, ако нещо не се направи незабавно. Това не може да бъде поддържано. Европа е в сериозни проблеми. Те са нападнати от сила от нелегални имигранти, каквато никой досега не е виждал. Нелегални имигранти нахлуват в Европа."

Тръмп често се е оплаквал, че гледката от шотландските му голф игрища е развалена от вятърни турбини .

В ООН той се оплака от нежеланието на Стармър да сондира за петрол в Северно море.

"Какъв огромен актив за Обединеното кралство. Надявам се, че премиерът слуша, защото му го казах три дни поред, това е всичко, което чу. Петрол от Северно море, петрол от Северно море", каза той. "Искам да спра да ги гледам как съсипват тази красива шотландска и английска провинция с вятърни мелници и огромни слънчеви панели."

Тръмп изглеждаше раздразнен от решението на ООН в началото на 2000-те години да не му възложи договора за обновяване на централата на организацията в Ню Йорк. Той постави под въпрос решението за инсталиране на терацови подове, а не препоръката си за мрамор.

"Те решиха да поемат в друга посока, която беше много по-скъпа по това време и която всъщност произвеждаше далеч по-лош продукт", каза той.

Тръмп също обвини ООН за ескалатор, който се повреди на път за него, и каза, че съпругата му Мелания е щяла да падне, ако не беше в "отлично състояние". Той също така каза, че ООН е отговорна за това, че телесуфлерът му не работи.

"Все още не са завършили работата", каза той за обновяването. "Това са двете неща, които получих от Организацията на обединените нации: лош ескалатор и лош телесуфлер."

"Измама" с глобалното затопляне

Тръмп разкритикува Европа за това, че няма достатъчно климатици, и свърза това с "измамата" за глобалното затопляне.

Той каза, че в САЩ годишно има 1300 смъртни случая, свързани с жегата, в сравнение със 175 000 в Европа, "защото разходите са толкова високи, че не можете да включите климатик".

"За какво става въпрос? Това не е Европа. Това не е Европа, която обичам и познавам – всичко това в името на преструвката, че спираме измамата с глобалното затопляне“, каза той. „Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани нации да си причиняват болка и радикално да разрушат целите си общества, трябва да бъде напълно и тотално отхвърлена и това трябва да стане незабавно.“

Тръмп също така нарече изменението на климата "най-голямата измама, извършвана някога" и заяви, че "въглеродният отпечатък е измама, измислена от хора със зли намерения".

Украйна

Тръмп обвини Китай и Индия, че са „основните финансисти“ на руската война в Украйна. Но той заяви, че е „непростимо“ някои страни от НАТО все още да купуват руски петрол и газ.

Тръмп заяви, че е готов да наложи „мощни“ тарифи на Русия, за да спре войната, но Европа трябва „да се присъедини към нас в приемането на абсолютно същите мерки“.

Бразилия

В речта си Тръмп остро критикува Бразилия, но след това предложи нещо като маслинова клонка на президента Лула.

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва слуша речта на американския президент Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН.

Президентът, който наложи 50% мита на Бразилия , говори непосредствено след обръщението на Лула от сцената на ООН. Тръмп обвини Бразилия в „цензура“, но след това смекчи реториката си и каза, че е провел добър разговор с Лула, докато се качвал на сцената.