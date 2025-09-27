Гърция отчита 5,7% ръст в богатство на домакинствата

Гръцките домакинства отбелязаха значителен ръст на богатството си през 2024 г., според 16-ия Доклад за глобалното богатство на Allianz, който проследява активите и дълговете в почти 60 страни. Брутните финансови активи са се увеличили с 5,7%, надхвърляйки регионалната средна стойност от 4,6%, съобщава To Vima.

Основният фактор за това е бил ръстът от 16,8% на ценните книжа, подкрепен от рекордни пазарни притоци, достигащи 10,3 млрд. евро. Голяма част от този ръст се дължи на прехвърляне на капитали от банкови депозити, които са спаднали с 2,1%, тъй като спестителите са изтеглили 4,7 млрд. евро, за да инвестират в облигации, взаимни фондове и ETF.

Общите нетни нови спестявания скочиха с 50% до 5,9 млрд. евро, въпреки че остават под върховите нива от периода на пандемията. Коригирани с инфлацията, Гърция все пак отбеляза ръст от 2,6%, като покупателната способност на активите на домакинствата сега е с 10,6% над нивата от 2019 г. преди пандемията. За сравнение, Западна Европа като цяло остава с 2,4% под този показател.

Нивата на задлъжнялост продължават да намаляват

Задълженията на домакинствата в Гърция са намалели леко с 0,8% през 2024 г., след спад от 1,9% през 2023 г. Това е довело съотношението на дълга към БВП до 44% – едно от най-ниските в региона и с 34 процентни пункта под нивото от 2012 г. Нетните финансови активи в крайна сметка са се увеличили с 8,7%.

Въпреки тези печалби, Гърция спада с едно място в глобалната класация по богатство, заемайки 29-то място, точно зад Унгария.

В световен мащаб 2024 г. беше поредната година на силен финансов растеж. Активите на домакинствата се повишиха с 8,7%, надминавайки ръста от 8,0% през предходната година и достигайки 269 трилиона евро в края на годината. В САЩ активите на домакинствата нараснаха още по-бързо, допринасяйки за половината от глобалния растеж на финансовите активи през 2024 г. – далеч изпреварвайки Западна Европа и Япония.

Ценните книжа стимулират дългосрочния растеж на богатството

Докладът на Allianz отбелязва, че акциите и другите ценни книжа остават ключови за натрупването на богатство. През последните две години ценните книжа изпревариха другите категории активи почти двойно, с глобален ръст от 11,5% през 2023 г. и 12% през 2024 г.

В Гърция ценните книжа съставляват 42% от портфейлите на домакинствата – повече от средното за Западна Европа от 35%, но по-малко от 59% в Северна Америка. Докладът заключава, че макар гръцките домакинства да се възползват от нарастващата стойност на активите, ниската им спестовност – едва 0,5% годишно – ограничава потенциала за дългосрочен растеж.