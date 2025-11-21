АПИ: Свлачище затвори лента за движение в Кресненското дефиле

Голям паднал камък затвори пътното платно в района на Кресненското дефиле. От АПИ добавят, че движението се осъществява двупосочно в едната лента.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Пътищата в района са мокри и хлъзгави заради силен дъжд. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От пътната агенция добавиха, че пътното платно ще бъде почистено възможно най-бързо, а движението ще бъде възстановено.

По първоначална информация няма пострадали от свлачището.