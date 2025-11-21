IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПИ: Свлачище затвори лента за движение в Кресненското дефиле

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

21.11.2025 | 11:38 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Голям паднал камък затвори пътното платно в района на Кресненското дефиле. От АПИ добавят, че движението се осъществява двупосочно в едната лента.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Пътищата в района са мокри и хлъзгави заради силен дъжд. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От пътната агенция добавиха, че пътното платно ще бъде почистено възможно най-бързо, а движението ще бъде възстановено.

По първоначална информация няма пострадали от свлачището.

Това се случи Dnes

Тагове:

АПИ Кресненско дефиле свлачище пътно платно рачистване затворено за движение
