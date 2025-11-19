Бум на "Черни вдовици" в Русия: Омъжват се за войници и чакат да ги убият на фронта

В Русия нараства броят на фалшивите бракове, тъй като жените търсят многомилионни обезщетения, изплатени на семействата на войници, убити в Украйна, създавайки нарастваща кохорта от така наречените „черни вдовици“.

Тенденцията се очертава на фона на значителни държавни плащания за войници, убити във войната.

През март 2022 г. руският лидер Владимир Путин заяви, че семействата на военнослужещи, убити в Украйна, ще получат около 80 000 долара федерално обезщетение за застраховка, докато ранените войници ще получат около 30 000 долара.

Foreign Policy съобщи, че 40-годишният войник по договор Сергий Хандожко се е оженил за служителка на местна служба за наборна служба малко преди да бъде изпратен в Украйна. След смъртта му съпругата му е поискала държавна помощ, но по-късно съдът е анулирал брака ѝ като фиктивен и е заключил, че е бил сключен с цел получаване на обезщетение.

В друг случай, описан от украинския вестник „Обозревател“, следователи в Ханти-Мансийския регион твърдят, че жена, наречена „черна вдовица“, и нейните съучастници са използвали полицейски бази данни, за да атакуват необвързани мъже с криминално досие или зависимости, убеждавали са ги да сключат фиктивни бракове и да подпишат договори, след което са получили обезщетения за смърт най-малко около 160 000 долара.

Увеличението на измамните бракове по време на войната предизвика призиви в Русия за по-строги наказания. Ветерански организации и регионални активисти призоваха законодателите да въведат специфична наказателна отговорност за сключване на фиктивни бракове с участници в така наречената „специална военна операция“ с цел обезщетение.

През август руските депутати от партията ЛДПР внесоха в Държавната дума законопроект, който би създал отделно престъпление, насочено към „черните вдовици“ и организаторите на подобни схеми, с предложения за присъди до 10 години затвор.

Въпреки тези инициативи, независимият руски медиен канал „Холод“ отбеляза, че властите все още не са предложили системно решение, тъй като обезщетенията често се изплащат преди анулирането на браковете, а доказването, че съюзът е сключен единствено с цел финансова изгода, остава трудно в съда.

По-рано беше съобщено, че съвместно разследване е установило, че Русия прекласифицира изчезналите войници като „дезертьори“, за да прикрие загубите на бойното поле и да лиши семействата им от дължимото обезщетение, когато роднина е официално признат за убит в бой.